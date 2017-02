Får kritikk for sjal-bruk i Iran: – «Walk of shame»

I helgen landet den svenske delegasjonen i Irans hovedstad Teheran. Under møtet skulle statsminister Stefan Löfven diskutere krigen i Syria, situasjonen i Midtøsten, og menneskerettsspørsmål sammen med Irans president.

Etter møtet var det sjalet til handelsminister Ann Linde og de andre kvinnene i delegasjonen som vakte oppsikt i svenske medier.

– Opprørt og forbannet

Kvinnene i den svenske delegasjonen bar alle sjal, noe som ble kritisert på sosiale medier.

– Sjalet er et symbol for undertrykkelsen av kvinner i Iran. Det er veldig uheldig at de svenske ministrene som vises på bildene er tildekt, sier Liberalernas leder Jan Björklund til Aftonbladet.

Han mener at den svenske regjeringen burde ha stilt krav til Linde og de andre kvinnene som besøkte Iran at de ikke skulle dekke seg til under besøket.

– Jeg er opprørt og forbannet. I en feministisk regjering burde det vært en selvfølge at de ikke skulle ha hatt på seg sjal, men i stedet gjør vi som alle andre, sier Amineh Kakabaveh fra Vänsterpartiet.

Her signerer Ann Linde et dokument sammen med Irans visepresident for kvinne- og familiesaker Shahindokht Molaverdi. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Linde: – Følger Iransk lov

Handelsminister Linde forsvarer tildekkingen med at hun ikke ønsket å bryte med loven i Iran, og at det var nødvendig. I Iran er kvinner pålagt å dekke til håret og skjule kroppsfasongen i det offentlige rom.

– Jeg følger Iransk lov, i motsetning til Saudi-Arabia hvor det ikke er lovpålagt å bære sjal. Jeg skal til Saudi-Arabia neste måned, da kommer jeg ikke til å bære sjal, forteller Linde.

I Saudi-Arabia er det ikke påtvunget bruk av sjal for utenlandske kvinner, slik det er i Iran. Hvis du bryter med denne loven tre ganger kan du bli straffet med piskeslag.

Kvinner er pålagt å dekke til håret og skjule kroppsfasongen i det offentlige rom. Under møter i Teheran var alle kvinnene i den svenske delegasjonen tildekket. Foto: HO / AFP

Under besøket i Iran fikk den svenske statsministeren møte Irans øverste og åndelige leder, ayatolla Ali Khamenei. Foto: HO / AFP

UN Watch: – «Walk of shame»

Den ikke-statlige organisasjonen UN Watch skriver at de er skuffet over at Sveriges selverklærte «første feministiske regjering i verden» ofret sine prinsipper og forrådte rettighetene til iranske kvinner.

– Hvis Sverige virkelig bryr seg om kvinners rettigheter burde ikke de kvinnelige ministrene reist til Iran i det hele tatt, sier direktør for UN Watch Hillel Neuer.

På Twitter beskriver han møtet mellom de kvinnelige medlemmene av delegasjonen og Irans president Ruohani som en «walk of shame».

Mobbet Trump på Twitter

Tidligere i februar publiserte Sveriges visestatsminister Isabella Lövin et bilde på Twitter som ble tolket som et pek til USAs president Donald Trumps administrasjon.

Lövin var omringet av kvinner mens hun undertegnet Sveriges nye klimalov, Trump derimot har flere ganger blitt avbildet med flere menn når han har signert nye lover.