Krigsfly fra Saudi-Arabia skal ha bombet bygningen som var en fangeleir hele sju ganger, skriver nyhetsbyrået AFP. Det befant seg om lag 170 personer der da angrepet startet.

– Det er sjokkerende og trist, fanger er beskyttet av internasjonale lover, sier Franz Rauschenstein, som leder arbeidet til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). i Jemen.

The Guardian beskriver grupper med hjelpearbeidere som leter etter overlevende i ruinene av den sammenraste bygningen.

– Våre anslag er at over 100 mennesker ble drept, sier Rauchenstein.

Han legger til at minst 40 overlevende er sendt til sykehus i byen for behandling.

En av de overlevende får hjelp på et sykehus i Dhamar i Jemen. Ifølge Røde Kors ble om lag 100 mennesker drept og 40 skadd i angrepet. Foto: - / AFP

En fotograf fra nyhetsbyrået AFP er på stedet og har tatt en rekke bilder av ødeleggelsene og hjelpearbeidere som leter etter livstegn og som henter fram døde kropper fra ruinene.

Mente det var et våpenlager

Ansatte i Røde Kors skal ha besøkt fangeleiren flere ganger, organisasjonen mener det var velkjent at bygningen ble brukt som fangeleir for regjeringssoldater som var tatt til fange.

Den saudiledede koalisjonen derimot insisterer på at det var et militært og legitimt mål.

The Guardian og AFP refererer til talspersonen for koalisjonen som er ledet av Saudi-Arabia, oberst Turki Al-Malk. Han avviser at de bombet en fangeleir og sier at flyene hadde gjennomført angrep mot et våpenlager der blant annet droner og raketter ble oppbevart.

Nok en drept person bæres bort fra området. Hjelpearbeiderne har en svært krevende jobb å gjøre etter det voldsomme bombeangrepet. Foto: Mohamed Al-sayaghi / Reuters

Bombeangrepene skjedde i byen Dhamar som ligger 100 kilometer sør for hovedstaden Sana.

Iran mot Saudi-Arabia i Jemen

Den saudiarabiske koalisjonen gikk inn militært i Jemen i 2015 for å støtte regjeringssiden. Målet var å bekjempe de såkalte Houthi-rebellene som får militær og politisk støtte fra Iran, skriver The Guardian.

Siden den gang er titusener av mennesker drept.

Begge sider er anklaget for å stå bak overgrep og mulige krigsforbrytelser. Militærkoalisjonen ledet av Saudi-Arabia står på en svarteliste i FN-systemet på grunn av drap på barn, fortsetter nyhetsbyrået AFP.

«Menneskelig skjold»

Saudi-Arabia hevder at Houthi-militsen bruker sivilbefolkningen som menneskelig skjold i borgerkrigen.

Talsmannen for koalisjonen ledet av Saudi-Arabia hevder at våpenlageret var «kamuflert» som en fangeleir.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen hevder at de har bevis for at bygningen var en fangeleir og viser blant annet til de mange drepte og skadde i angrepet.