Facebook: Russland og Iran forsøker å påvirke 2020-valget

– Vi har gjort grep for å kunne avsløre trusler, fjerne svakheter og hindre spredningen av feilinformasjon fra falske kontoer, skriver Facebook i et blogginnlegg. Nå, cirka et år før et nytt presidentvalg i USA, innføres nye tiltak for ivareta en demokratisk prosess, heter det.

Ett av tiltakene er å tydelig merke saker som kommer fra statlig styrte medier.

Nyheter som blir lagt ut av det regjerings-uavhengige BBC vil få en annen merking enn en artikkel fra Russia Today, melder CNN.

– Russland og Iran har allerede prøvd seg

Facebooksjefen Mark Zuckerberg sier til NBC at de har avslørt iranske og russiske forberedelser til manipulering og innblanding. I bloggen skriver Facebook at fire nettverk er slettet fra Facebook og Instagram. Tre av dem var iranske, det siste var russisk.

– I alle disse nettverkene var det falske kontoer. Vi stengte dem på grunn av måten de oppførte seg på, ikke på grunn av det de la ut, heter det.

Zuckerberg sier at også Kina har forsøkt å påvirke valg i flere land, men sier Facebook har avslørt forsøkene.

Nettgiganten innfører også et eget verktøy for politikere som overvåker forsøk på hacking. Det skal også offentliggjøres mer informasjon når brukere og grupper som oppretter etter administrerer Facebooksider.

Vil ikke stanse politisk feilinformasjon

Zuckerberg sier han fremdeles mener det er riktig å ikke nekte publiseringen av uriktige politiske kampanjer eller annonser.

– Vi synes ikke det er en passende rolle for oss å felle dom over politiske debatter og hindre en politikers tale i å nå ut til publikum der den blir gjenstand for en offentlig debatt, sa Facebooks PR-sjef Nick Clegg i september.

Ifølge Zuckerberg har Facebook flere 35.000 ansatte som jobber med sikkerhet.

Onsdag skal Facebooks leder møte i Kongressen i høring. Da er det ventet at Facebooks planer om en global valuta blir tema. Valutaen skal gjøre det like enkelt å spare, sende eller bruke penger som å sende tekstmeldinger.