Facebook ilagt rekordbot – Zuckerberg slipper unna

Det er bekreftet at Facebook får rekortstor milliardbot etter Cambridge Analytica.

Den amerikanske forbrukervernmyndigheten FTC har dermed ilagt Facebook den største boten gitt til et IT-selskap noensinne.

Boten er resultat av et forlik, som også inkluderer krav om flere restriksjoner hos selskapet.

Dermed ender en omfattende etterforskning av hvordan Facebook har mistet kontrollen over store mengder personopplysninger og misbrukt sin kommunikasjon med brukerne.

Boten kommer på rundt 45 milliarder norske kroner. Dette tilsvarer for øvrig bare en månedsinntekt for Facebook.

Dette er Facebookskandalen Ekspandér faktaboks I mars 2018 ble det kjent at det britisk-baserte dataanalyseselskapet Cambridge Analytica (CA) hadde samlet inn personopplysninger om millioner av Facebook-brukere. CA solgte analyser av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.

Facebook har opplyst at opp mot 87 millioner brukere var berørt, opptil 2,7 millioner fra EU-land.

Facebooks regler tillater ikke at en tredjepart bruker data til kommersielle formål. Grunnlegger Mark Zuckerberg innrømmet i slutten av mars at Facebook hadde gjort en feil.

Zuckerberg har beklaget og forklart seg i høringer i justiskomiteen i Senatet, samt i Representantenes hus

33-åringen stilte til utspørring fra EU-folkevalgte i Brussel, etter krav fra både Det britiske Parlamentet og EU-parlamentet.

Oppretter personvernskomité

Grunnlegger og toppsjef i selskapet, Mark Zuckerberg, blir kun holdt delvis personlig ansvarlig for bruddene.

Han skriver i en pressemelding at Facebook vil opprette en personvernskomité etter å ha blitt tildelt boten.

– Vi har et ansvar for å beskytte menneskers personvern, skriver Zuckerberg.

Etterforskning mot teknologigiganter

Tidligere i dag ble det også kjent at amerikanske myndigheter åpner etterforskning mot flere teknologigiganter, for å se om selskapene driver en praksis som reduserer konkurransen på markedet.

Justisdepartementetet skriver ikke i pressemeldingen hvilke selskaper det gjelder.

Ifølge Reuters kan etterforskningen likevel knyttes til eieren av Google, Alphabet, samt Amazon og Facebook.

Apple er også ett av selskapene som nevnes.

Departmentet skal undersøke de utbredte bekymringene fra forbrukere, bedrifter og gründere når det gjelder «søk, sosiale medier og diverse handletjenester på nett».

Selskapet Facebook eier både Facebook, WhatsApp og Instagram. Foto: Patrick Sison / AP

Videre til domstol

Forliket som resulterte i boten for Facebook må godkjennes av en domstol for å være gyldig.

Dette betyr blant annet at Zuckerberg personlig må gå god for at selskapet hans retter seg etter personvernlovene.

Dermed risikerer han selv å bli saksøkt hvis selskapet bryter bestemmelsene. Forliket inneholder derimot ingen krav om at Facebook må erkjenne feil.

Enkelte eksperter trodde på forhånd at FTC muligens ville ilegge Zuckerberg en personlig bot, eller at han ville bli fratatt en rekke fullmakter i selskapet.

Lederen for FTC, Joe Simons, sier at de nye restriksjonene er ment å endre hele Facebooks personvernkultur for å hindre at krenkelsene fortsetter.

MAI I ÅR: Mark Zuckerberg la frem endringer for Facebook under selskapets årlige utviklingskonferanse i California. Han lovte blant annet at alle meldinger i Messenger automatisk skal krypteres. Du trenger javascript for å se video. MAI I ÅR: Mark Zuckerberg la frem endringer for Facebook under selskapets årlige utviklingskonferanse i California. Han lovte blant annet at alle meldinger i Messenger automatisk skal krypteres.

Misbrukte personlig data

Det var etter avsløringene rundt Cambridge Analytica-skandalen at FTC begynte å se nærmere på hvordan Facebook håndterer brukernes private opplysninger.

Facebook har de siste årene har vært kraftig kritisert for brudd på personvernet, og har blant annet blitt stemplet som «digitale gangstere» av mediekomiteen i det britiske underhuset.

Facebook-sjefen innrømmet i mai selv at selskapet har en lang vei å gå når det gjelder forholdet til personvern.

– Jeg vet at mange ikke tror vi mener alvor. Jeg vet at vi ikke akkurat har det beste ryktet når det gjelder personvern, sa Zuckerberg under selskapets årlige utviklingskonferanse.

Her la han også frem store endringer i Facebook og Instagram, blant annet at alle meldinger i Messenger automatisk skal krypteres. Dermed vil ikke engang Facebook selv se innholdet.