Cambridge Analytica-skandalen vokser i omfang

En ny gjennomgang nettsamfunnet har gjort viser at brukerinformasjonen til så mange som 87 millioner brukere kan være omfattet av skandalen, melder BBC.

Det er Facebooks teknologisjef Mike Schroepfer som opplyser dette i et blogginnlegg.

Tidligere anslag gikk på at 50 millioner brukere var rammet.

– Totalt tror vi at Facebook-informasjonen til 87 millioner mennesker, hovedsakelig i USA, har blitt ureglementert delt med Cambridge Analytica, sier Schroepfer.

– Tillitsbrudd

Informasjonen har blitt brukt til å utarbeide en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg under presidentvalget i USA. Det var journalister fra Channel 4 som avslørte Cambridge Analytics metoder tidligere i år.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg beklaget i slutten av forrige måned situasjonen brukerne har blitt utsatt for og sa seg villig til å forklare seg for den amerikanske Kongressen.

– Dette var et stort tillitsbrudd, og jeg beklager for at dette har skjedd, sa Zuckerberg til CNN 22. mars.

Zuckerberg skal forklare seg for Kongressen 11. april.

Selskapet hans har fått massiv kritikk etter at skandalen ble kjent, og på sosiale medier har folk oppfordret til å slette kontoen sin hos nettsamfunnet.

Tar grep

Schroephers uttalelser blogginnlegg kommer i forbindelse med at Facebook i dag kunngjorde innføring av nye retningslinjer for personvern.

De nye reglene legger begrensninger på hva slags opplysninger tredjeparter kan få tilgang på. Blant annet skal Facebook begrense tilgangen som apper har til brukeropplysninger og hendelser, samt informasjon om grupper, medlemslister og innhold, skriver NTB.

Facebook fjerner også muligheten for å lete etter brukere ved å søke på telefonnummer eller epostadresser. Facebook argumenterer med at selskaper som har hatt tilgang på telefonnumre og epostadresser på denne måten har kunnet samle inn brukerprofiler.

Fra og med mandag blir Facebooks brukere møtt med en melding med lenker som viser hvilke apper de bruker og hva slags informasjon de har delt med disse appene. Brukerne får mulighet til å slette apper de ikke lenger ønsker.

Facebook-brukere som har fått sine opplysninger delt med Cambridge Analytica, vil også få beskjed om det.