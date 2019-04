Slik skal Facebook bevise at de ikke avlytter telefonen din

Du har kanskje opplevd at du har snakket med noen om et produkt du ønsker deg, eller diskutert hvor det kunne vært aktuelt å legge årets ferie, for så å kort tid etter få opp reklame for det aktuelle produktet eller reisemålet i Facebook-strømmen din.

På nettet florerer det av teorier om at Facebook og andre nettgiganter kan målrette reklamen fordi de faktisk avlytter oss gjennom telefonene våre.

Flere har også forsøkt å teste ut teorien. TV 2 hjelper deg gjorde et forsøk med å snakke uvanlig mye om «barnevogn» i en uke, for å se om det fremprovoserte barnevognreklamer på Facebook. Forsøket var mislykket, og ingen av testpersonene fikk denne reklamen.

Avslører algoritmene

Men konspirasjonsteoriene lever videre, og nå vil Facebook gjøre sitt for å berolige mistenksomme brukere.

Selskapet innfører i disse dager en funksjon i nyhetsstrømmen som gjør at du kan få oversikt over hvilke algoritmer som bestemmer at du får opp den aktuelle reklamen eller innlegget.

Det kan dreie seg om hvilke innlegg du tidligere har likt eller delt, hvordan du har interagert med vennene dine eller hvilke sider du følger.

John Hegeman, som er sjef for nyhetsstrømmen i Facebook, sier til The Guardian at de håper å komme konspirasjonsteoriene til livs ved å være lette på sløret.

– Vi avlytter ikke folk gjennom mikrofonene deres, men folk foretar seg en hel rekke ting på Facebook som indikerer hva de er interessert i. Vårt håp er at når du lurer på hvorfor Facebook viser deg noe, så skal du ved hjelp av denne funksjonen forstå hvorfor, sier Hegeman.

Knekk i omdømmet

Funksjonen er foreløpig lansert i USA, men i løpet av mai skal den omfatte resten av verden.

Foruten reklamer vil du i tillegg få informasjon dersom annonsøren har lastet opp en kundeliste som omfatter deg og på den måten sørget for at du ser annonsene.

– LYTTER IKKE: Facebook avviser at de avlytter brukerne for å målrette reklame. Nå letter de på sløret om hva som ligger bak. Foto: SCOTT OLSON / Afp

Den nye funksjonaliteten kan sees i lys av Facebooks tidligere løfter om mer åpenhet rundt selskapets bruk av personlige data.

– Fjoråret ga omdømmet vårt en knekk. Slik går det når folk ikke opplever at de kan ha tillit til oss, sa norgessjef Rune Paulseth til NRK tidligere i vinter.

I mars i fjor ble det klart at dataanalyseselskapet Cambridge Analytica hadde fått tilgang til personopplysninger til over 80 millioner Facebook-brukere, uten at de hadde spurt om lov.

Opplysningene ble brukt til å påvirke presidentvalgkampen i USA i 2016.

Selskapets toppsjef måtte svare for seg i Kongressen, og før jul i fjor gikk statsadvokaten i Washington D.C. til sak mot selskapet for deres rolle i Cambridge Analytica-skandalen.