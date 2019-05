Zuckerberg lanserer store endringer i Facebook og Instagram

Mark Zuckerberg la frem endringene under selskapets årlige utviklingskonferanse i San Jose i California.

Blant det som ble lagt frem er en rekke endringer iselskapets plattformer i både form og funksjon, skriver BBC.

Endringene gjelder alle de fire store plattformene selskapet driver; Facebook, Messenger, Whatsapp og Instagram:

Facebook-blåfargen vil forsvinne. Logoen og toppstripen skal få en annen farge. Den er i ferd med å byttes ut i USA og vil bli endre også i andre land i løpet av få dager.

Det skal bli mulig å legge ut rene tekst-meldinger på Instagram, ikke bare bilder og video som i dag.

Alle meldinger i Messenger skal automatisk krypteres. Dermed vil ikke engang Facebook selv se innholdet.

Messenger skal bli mye raskere og skal bli fullstendig integrert i Whatsapp.

Instagram skal prøve ut en funksjon som skjuler «likes-tallet» en post får for andre enn den som har lagt ut bildet.

Det skal bli flere mer «flyktige» måter å dele meldinger på, måter der meldingene ikke blir permanent lagret.

Mark Zuckerberg på scenen i San Jose med selskapets nye slagord «Fremtiden er privat». Foto: AMY OSBORNE / AFP

«Fremtiden er privat»

For Facebooks del er endringene en del av et større skifte bort fra å fungere som et «bytorg» til et «oppholdsrom», med fokus rettet mot «personvern først», skriver AFP.

– I 15 år har vi bygget Facebook og Instagram til digitale varianter av bytorget, der man samhandler med mange mennesker på en gang. Nå skal vi fokusere på den digitale varianten av oppholdsrommet, der du kan samhandle privat på alle måter du måtte ønske, skriver Zuckerberg på sin egen Facebook-side.

Skiftet fra torg til rom innebærer blant annet at Facebook skal rette seg mer inn mot private grupper.

Facebook skal også satse mer på dating og muligens også jobbsøking.

Under sin tale til konferansen erklærte Zuckerbergs selskapets nye slagord «Fremtiden er privat».

Han beskrev selskapets nye fokus på personvern som en «betydelig endring» i hvordan Facebook drives.

Kraftig kritikk

Endringene kommer etter at Facebook de siste årene har vært kraftig kritisert for brudd på personvernet.

Etter avsløringene rundt Cambridge Analytica-skandalen ble kjent, er Facebook blant annet blitt stemplet som «digitale gangstere» av mediekomiteen i det britiske underhuset,

Selskapet risikere bøter, både i USA og Europa, på flere titalls milliarder kroner for brudd på personvernet.

Facebook-sjefen innrømmet da også at selskapet har en lang vei å gå når det gjelder forholdet til personvern.

– Jeg vet at mange ikke tror vi mener alvor. Jeg vet at vi ikke akkurat har det beste ryktet når det gjelder personvern, for å si det forsiktig, sa Zuckerberg.