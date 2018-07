EU: Strengere kontroll av piloters mentale helse

EU pålegger flyselskaper å gjennomføre psykologiske tester av piloter før de blir ansatt. De som sliter mentalt skal få hjelp i en tidlig fase.

EUs nye tiltak er en direkte reaksjon på at en flyver i Germanwings styrtet et fly med vilje i en fjellside i Alpene i 2015.

– Med de nye reglene introduserer Europa de riktige verktøyene for å sikre at all flybesetning er mentalt skikket.

Det sier Patrick Ky som er direktør i The European Aviation Safety Agency (EASA), ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Styrmann Andreas Lubitz hadde psykiske problemer og gikk på antidepressiver den dagen han styrtet et fly med vilje. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

EU-kommisjonen sier at de nye reglene vil trå i kraft i 2020.

Flyselskapene blir pålagt å gjennomføre en psykologisk vurdering av piloter før de får fly.

Selskapene må også innføre systematiske tester av piloter og kabinpersonalet for å avdekke eventuelle inntak av stimulerende stoffer før de blir ansatt.

Det blir også spontane tester etter sykdomsfravær.

Piloter som sliter mentalt skal få tilbud om et støtteprogram i en tidlig fase.

Styrtet et fly med vilje

Andreas Lubitz, som var styrmann om bord i et fly fra Germanwings på vei fra Barcelona til Düsseldorf 24. mars 2015, fløy med vilje inn i en fjellside i Alpene.

Havarikommisjonens konklusjon viser at før Lubitz styrtet Airbus 320 flyet med vilje, låste han kapteinen ute fra cockpiten.

Airbus 320-maskinen til Germanwings ble fullstendig pulverisert i styrten 24. mars 2015. 150 mennesker omkom. Bildet viser havarikommisjonen i arbeid 26. mars 2015. Foto: Laurent Cipriani / AP

Alle 150 om bord omkom.

Les også: Lubitz øvde på nedstigninger på nest siste flight

Psykiske problemer

Lubitz led lenge av depresjon i en tidligere periode av livet.

Både myndigheter og flyselskap fant ham kapabel til å fly.

Ingen hadde fanget opp at hans psykiske problemer var kommet tilbake, skriver NTB.

Styrmannen Andreas Lubitz tok med seg 149 andre i døden da han styrtet et fly i en fjellside i Frankrike. Bildet er fra september 2009 da han deltok i et løp for luftfarts ansatte i Hamburg. Foto: Foto Team Mueller / AFP

Styrmannen på flyet fra Germanwings klarte å skjule hvor alvorlig psykisk syk han var blant annet ved å oppsøke forskjellige leger som sykmeldte ham.

Andreas Lubitz skal ha oppsøkt hele 41 leger i løpet av fem år.

To uker før styrten mente en tysk lege at Lubitz burde legges inn på en psykiatrisk klinikk. Legen henviste ham til klinikken men unnlot å varsle luftfartsmyndighetene og Germanwings om dette.

Lubitz skal ha gått på antidepressiver da han krasjet flyet 24. mars 2015.

Rus kan føre til psykiske reaksjoner

EASA sier at all besetning på fly som har land i Europa som destinasjon, kan bli stanset for å bli testet mot bruk av rusmidler.

Det vanligste til nå har vært alkotester. Nå skal flybesetninger også testes for andre rusmidler.

Selskapene selv må forplikte seg til å innføre systematiske tester av piloter og kabinpersonalet for å avdekke eventuelle inntak av stimulerende stoffer før og etter de blir ansatt.

Stedet der flyet krasjet slik det ser ut i dag. Den tyske kunstneren Jurgen Batscheider står bak 'Gullkulen', et minnesmerke på stedet nær byen Seyne-les-Alpes. Foto: Boris Horvat / AFP

Nyhetsbyrået Reuters skriver at flybesetning skal gjennom tester av psykoaktive stoffer.

Ifølge Tidsskriftet fra Den norske legeforening er «nye psykoaktive stoffer (NPS)» kjemiske erstatninger av tradisjonelle rusmidler.

Bruk av psykoaktive stoffer som er lett tilgjengelig på internett kan føre til alvorlige psykiske reaksjoner, skriver tidsskriftet til legeforeningen.