EU vil åpne grensene etter korona: Turismen blir ikke som før

Det er lenge til det blir mulig å reise på samme måte som før. Men det betyr ikke at alle ferieturer utenlands må avlyses.

EUs turistministre skal finne og utarbeide felles regler for reising i Europa under koronapandemien.

Målet er at det skal gå an å reise i 2020, til tross for pandemien.

Det blir nye regler for alt, sier Harry Theoharis, turistminister i Hellas.

– Vi må ha nye regler for hotellene, nye regler for strendene, nye regler for bassengene, nye regler for frokostbuffeene, nye regler for turistbussene, sier Theoharis til The Guardian.

Febersjekk på flyplasser

Hellas er blant flere EU-land som er avhengig av turisme: En av fem arbeidsplasser er tilknyttet turistindustrien, som står for 20 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP). 33 millioner turister reiste til Hellas i fjor.

Turist- og reiselivsnæringen i EU kan gå glipp av mellom 275 og 400 milliarder euro i inntekter som følge av pandemien, sa EU-kommissær Thierry Breton forrige uke

Når EUs turistministre holder sitt virtuelle møte i dag, er målet felles regler for alle medlemmene. De må også være økonomisk bærekraftige, sier den greske turistministeren.

– Hvis du bare kan ha ti mennesker på et fly for at det kvalifiseres som trygt, blir det åpenbart ingen flyvning, sier Theoharis.

På bordet ligger også forslag om obligatorisk sjekk av temperaturen til flypassasjerer og krav om blodprøver.

I Italia har det kommet forslag om å skille strandstoler og restaurantbord med pleksiglass. I Tyskland vurderer man å be hotellene om å halvere antall gjester.

Enkelte flyselskaper krever at flymannskapet ikler seg beskyttelsesutstyr i det de tar seg fra hotellet til flyet, for å beskytte seg mot mulig smitte. Her fra flyplassen i Frankfurt 9. april i år. Foto: Michael Probst / AP

Lysere tider

Nordmenn troner helt på toppen når det gjelder ferie og reising i Europa, ifølge tall fra Eurostat. Spania er landet i EU med flest tilreisende turister, fulgt av Italia, Frankrike og Hellas.

En kommunearbeider i Aten desinfiserer en gate nedenfor Akropolis. Spørsmålet er hva som skjer når turistene rykker inn igjen. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

12,3 millioner EU-borgere jobber i turistindustrien, som er hardt rammet av den pågående koronakrisen.

Flere land har myknet opp de strenge portforbudsreglene de siste dagene, men ifølge Theoharis tar det en måned fra de strengeste tiltakene er avsluttet til en kan åpne opp for turisme igjen.

– Hvis det stemmer, slik en del eksperter mener, at viruset lever dårligere i varmt vær, kan juli være aktuelt, sier turistministeren.

Har sett hva et smittested kan medføre

Tysklands utenriksminister Heiki Maas advarer mot å åpne grensene for tidlig.

Han sier Europa må gjeninnføre friheten til å reise «så raskt som mulig, men så ansvarlig som mulig».

– Et europeisk kappløp om å være først ute og åpne igjen for turister, vil bare føre til at det blir tatt unødvendig risiko, sier Maas til avisen Bild am Sonntag.

– Vi har erfart hva smitteansamling på et populært feriested kan medføre av smittespredning, sa Maas.

Flere hundre personer skal ha blitt smittet av koronaviruset på det populære østerrikske skistedet Ischgl i Syd-Tyrol. Skituristene brakte smitten tilbake til sine hjemland, som Norge og Island.

Maas advarer mot å ødelegge «de siste ukenes hardt oppnådde suksess» i Europa.

I Italia vil man forsøke å skille gjester og bord fra hverandre ved hjelp av pleksiglass-innretninger. Foto: Andrew Medichini / AP

Avstand og håndvask på strendene

Ett av de hardest koronarammede landene i Europa, er Spania. Dit reiser vanligvis mellom 70 og 80 millioner personer hvert år.

Landet har noen av verdens mest besøkte byer og ferieområder.

Bare til Barcelona kommer det over 30 millioner turister årlig, og det sier seg selv at det kan bli trangt både på gater og barer i høysesongen.

Den spanske miljøvernministeren Teresa Ribera sier det er viktig å vite hva man gjør.

– Det må være klare retningslinjer og beredskap. Bedrifter og fagforeninger er allerede i gang med å se på hva dette innebærer, slik at vi ikke unødvendig øker risikoen, sa Ribera i helgen.

Hun pekte på at det er svært viktig å unngå at for mange er på samme sted samtidig.

Det kan gjøres ved hjelp av midlertidig utvidede fortau, varierende åpningstider og at fastboende som kan jobbe hjemmefra fortsetter med å gjøre det.

Den spanske turistministeren Reyes Maroto har tidligere sagt at både spanjoler og andre må belage seg på annerledes strandbesøk i år, hvor krav om avstand og håndhygiene blir innført.

Foreløpig har myndighetene ikke kommet med driftsregler for hoteller, barer og restauranter når de åpner igjen.

Stranden Santa Ponca på Mallorca ligger øde i likhet med mange europeiske strender. Spørsmålet er hvor stor avstand folk må holde når sommervarmen setter inn. Foto: Jaime Reina / AFP

Tror god hygiene vil berolige gjestene

Flere tror gode hygienetiltak er oppskriften på å få tilbake gjester.

I Madrid diskuterer bransjen et sertifikat, som skal vise at hotellet følger strengest mulige anbefalinger.

Dette innebærer nye og strenge rengjøringsrutiner av rom og fellesarealer. Frokostbuffeer erstattes av personlige frokostkurver, og antall bord reduseres betraktelig.

Pleksiglass vurderes mellom bordene, så hver gjest eller hvert følge får sitt egen «bås». Kelnere vil være iført hansker og munnbind.

På et av Madrids luksushoteller vurderes det å innføre testing av gjestene ved ankomst, slik at man kan leve opp til en «korona-fri-garanti». Alle vil få et velkomstsett bestående av hansker, munnbind og flasker med hånddesinfisering.

Men slike tiltak er kostbart, og det er først og fremst de største hotellkjedene og mest lønnsomme restaurantene som har ressurser til dette.

Forbudt å reise fra ett sted til annet

En utfordring i flere land vil være at ulike steder kan ha ulike lokale regler, alt ettersom hvordan man vurderer faren for smitte.

Det kan gjøre det komplisert å reise rundt, eller komme seg fra en flyplass til feriemålet hvis disse ligger et stykke unna hverandre.

Verken Italia og Frankrike har indikert når begrensningene på bevegelse innad i landet vil bli lettet på.

«Foreslår turistkorridorer»

Kroatias turistminister Gari Capelli ledet i dag et møte med de andre EU-ministrene for å gå gjennom forslag til tiltak for turistindustrien, som står for en samlet inntekt på over 400 milliarder euro og rundt 12 prosent av arbeidsplassene i EU.

Et av forslagene fra medlemslandene er å opprette «turistkorridorer» mellom EU-land som et ledd i en delvis åpning av grensene.

Capelli understreker at dette i så fall må gjøres i samarbeid med eksperter for å utarbeide sikkerhetskriterier og -tiltak, og at det må være felles regler for reiser på land, vann og i lufta.

Medlemslandene er enige om at turistsektoren må være blant områdene som får høyest prioritet, og det er bred støtte for ytterligere tiltak og økt koordineringsansvar hos EU.

Ministrene etterlyser også en løsning for å få refundert pakkereiser, og oppfordrer EU-kommisjonen til å jobbe med et felles juridisk rammeverk som skal gi midlertidig fleksibilitet og en rettferdig balanse mellom operatører og forbrukere.

– Vi trenger enorme midler for å komme oss gjennom denne krisen. Det er behov for en ny «Marshall-plan». Men denne krisen krever først og fremst solidaritet. Ingen land kan komme seg gjennom denne krisen alene, sier EU-kommissær Thierry Breton, som har ansvar for det indre markedet.