Europa våkner til liv etter en måned som koronastengt

Etter at koronaviruset i vel en måned har holdt det meste av Europa lukket og låst, i forsøket på å få kontroll over virussmitten, begynner flere og flere land å forsiktig åpne opp igjen.

Danmark var blant de første som beordret deler av samfunnet om å stenge, inkludert alle skolene. Nå er de blant de første som kan ønske elevene tilbake.

Statsminister Mette Frederiksen, som har fått ros for klar tale og raske grep, var selv på plass på morgenkvisten.

– Jeg er mektig imponert. Barna er kjempeglade for å se vennene sine igjen, sa hun til dansk TV 2, som hadde fulgt henne til Lykkebo skole.

Foreløpig er det kun de minste, fra barnehagebarn til femteklassinger, som de neste dagene kan pakke sekken. De eldste må fortsatt vente til 10. mai før de kan sette seg ved skolepulten igjen.

For kravene om små grupper og stor avstand skaper hodebry for rektorer med fulle skoler og liten plass.

Derfor er det store variasjoner mellom danske kommuner om hvor mange som åpnet dørene i dag.

Ifølge statsministeren har tallet på nye, påviste koronatilfeller og sykehusinnleggelser gått såpass ned at regjeringen mener det er forsvarlig å fremskynde åpningen i enkelte sektorer.

Planen er at serveringssteder, serviceytende næringer og offentlige virksomheter skal kunne åpne igjen 10. mai, i det som kalles «andre fase». Dette inkluderer alt fra frisører og kafeer til biblioteker og kirker.

Hjemmekontor for offentlig ansatte vil fortsette å gjelde frem til denne datoen, mens private arbeidsplasser kan la folk komme tilbake fra nå av, såfremt det er helsemessig forsvarlig.

Reglen om at ikke flere enn ti personer kan være samlet forlenges til 10. mai, mens alle større arrangementer, som innebærer store ansamlinger av mennesker, forbys frem til og med august.

Grensene forblir stengt på ubestemt tid.

Statsministeren så ut til å more seg i første time sammen med elevene på Lykkebo skole. Foto: Philip Davali / AFP

Island og Finland

I Finland har de yngste elevene allerede vært tilbake på skolen en god stund. Mens andre på høyere klassetrinn skal starte igjen 13. mai.

I dag ble restriksjonene rundt hovedstaden Helsingfors opphevet, da smittetallene i området er i ferd med å flate ut.

Fortsatt må finske serveringssteder holde stengt frem til 31. mai.

På Island har ikke barnehager, barne- og ungdomsskoler vært stengt, kun videregående skoler og høyere utdanningssteder. Det er nå klart at disse får åpne 4. mai.

Da får også servicevirksomheter, som frisører, starte opp igjen med normal drift.

I San Sebastian nord i Spania er det i likhet med resten av landet lettet litt på restriksjonene. Men smitteberedskapen er fortsatt høy. Foto: Ander Gillenea / AFP

Spania

I Spania er hverdagen i ferd med å vende tilbake for bygge- og fabrikkarbeidere.

Som de første gruppene – utenom dem som har holdt hjulene i gang i såkalte samfunnskritiske funksjoner – kunne de i går morges dra til jobben for første gang på en måned.

De er riktig nok oppfordret til å styre unna kollektive reisemåter, selv om myndighetene deler ut munnbind til alle som må bruke buss, T-bane eller tog.

Den store frykten er hva som vil skje med smitteraten når hele Spania kommer i drift igjen.

Slik planene er nå, må butikker, restauranter, barer og offentlige kontorer holde stengt frem til 26. april. Og folk må i lang tid være forberedt på å overholde regler om tilstrekkelig avstand og god håndhygiene.

Dette gjelder også når sommervarmen setter inn for alvor og strendene lokker, opplyste turistminister Reyes Maroto i går.

Dette blir trolig et vanlig syn i europeiske byer. Grundig desinfeksjon av busser og annen kollektivtrafikk etter hvert som samfunnene kommer i gang igjen. Foto: Ander Gillenea / AFP

Italia

Italia har vært så å si stengt siden statsminister Giuseppe Conte den 12. mars beordret folk til å holde seg hjemme og butikker og fabrikker om å stenge, i et håp om å få kontroll over den eksplosive situasjonen koronaviruset førte til i Italia.

Bare matbutikker og apoteker har holdt åpent som vanlig.

Det er vel en måned siden Italias butikkinnehavere kunne henge dette skiltet på døren. Foto: Tiziana Fabi / AFP

I går fikk enkelte andre typer forretninger, som bokhandlere, barnetøysforretninger, jernvareforhandlere, vaskerier og renserier åpne igjen, riktignok med strenge føringer.

Regjeringens begrunnelse er at det sjelden er store ansamlinger i slike butikker, og smittefaren kan kontrolleres med tiltak.

I slutten av april skal regjeringen bestemme hvilke restriksjoner som skal gjelde fra 3. mai og fremover.

14. april fikk enkelte typer butikker uten dem som selger mat og medisiner åpne igjen i Italia. Ekspeditørene med stille i plasthansker og munnbind. Foto: Tiziana Fabi / AFP

Frankrike

I Frankrike er «åpningsdatoen» for ikke-samfunnskritiske sektorer satt til 11. mai.

Da åpner blant annet skoler og barnehager igjen. Studenter ved landets høyskoler og universiteter må imidlertid vente til høsten, før tradisjonell undervisning kommer tilbake.

Det franske kafe- og restaurantlivet vil ikke bli tillatt gjenopptatt før i midten av mai, og ingen større arrangement kan holdes før 15. juli.

President Emmanuel Macron sa 2. påskedag at målet er at så mange som mulig skal kunne vende tilbake til arbeidet 11. mai, men at smittesituasjonen i landet må tillate det. Fremdeles er situasjonen på sykehusene i Paris og regionene øst i landet så presset at det ikke er tilrådelig å lette på tiltakene nå, sa presidenten.

Det betyr at det fremdeles vil være forbudt å gå ut for å handle annet enn mat og medisiner. Og trening ute må skje før klokken 10 og etter klokken 19.

Også i Østerrike kunne butikkene åpne igjen 14. april. Innehaver Guenter Koelbl i fotobutikken Photoboerse i Wien hadde forberedt seg godt. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Østerrike

I Østerrike fikk en rekke butikker lov til å åpne i går, men med krav om bruk av ansiktsmasker og plasthansker.

Den østerrikske regjeringen var tidlig ute med å stenge alt fra skoler til teatre, restauranter og butikker. Som i resten av Europa ble det oppfordret til å jobbe hjemmefra.

Forbundskansler Sebastian Kranz advarer om at faren fortsatt ikke er over, og at folk må følge råd og regler, selv om landets helsemyndigheter føler de har god kontroll.

1. mai er det mål om at kjøpesentre skal kunne åpne dørene igjen, mens restauranter og treningssentre kan se frem til gjenåpning i midten av mai eller starten av juni.

Skolene skal etter den nåværende planen være i normalt drift om tre-fire uker.

Fortsatt er det tomt i klasserommet ved Clemens August skole i Bonn. I dag skal tyske myndigheter avgjøre når skolene skal åpne igjen. Foto: Erol Dogrudogan / Reuters

Tyskland

Forbundskansler Angela Merkel skal i ettermiddag diskutere situasjonen med lederne i landets 16 delstater. De nåværende tyske tiltakene gjelder i utgangspunktet til 19. april, men ifølge lekkasjer til tyske medier vil mange av dem mest sannsynlig bli forlenget til 3. mai.

Også tyskerne har måttet tåle reiserestriksjoner og avlyste sports- og kulturarrangementer.

Kjøpesentre og butikker har vært lukket, bortsett fra dagligvarebutikker, apotek og enkelte jernvarehandlere. Frisører har, som i resten av Europa, fått klippeforbud, mens restauranter og kafeer har vært stengt for sitt-ned-gjester, men åpne for uthenting av mat.

Strengheten på enkelte tiltak har variert fra delstat til delstat, i München har eksempelvis parkene vært stengt, mens de i Berlin har vært oppe.

Ett av de store spørsmålene blir når skoler og barnehager skal åpne.

I går fikk regjeringen råd fra et nasjonalt institutt som foreslår at barnehagene skal forbli stengt for de minste barna en viss tid fremover. Det samme med skolen for de eldste elvene, unntatt på avgangstrinnene.

Instituttet sier både elever og foreldre må finne seg i nye typer undervisningsformer, som tar hensyn til smittevern og sosial distanse. Det betyr mindre grupper med maks 15 elever og undervisning i færre fag. Samt munnbind til alle.

Munnbind-rådet gjelder ikke bare elever. Tyske myndigheter anbefaler nå bruk av munnbind i det offentlige rom.

Regjeringssjef Merkel, som er utdannet fysiker, har flere ganger understreket at hun legger vekt på råd som er uavhengige og vitenskapsbaserte, og ikke farget av press fra ulike grupper.

Oxford Street i London er normalt full av folk. Onsdag 15. april var den nærmest folketom. Foto: Frank Augstein / AP

Kontrollen langs Tyskland sine grenser mot flere naboer i Schengen-området vil fortsette til 4. mai, opplyser innenriksdepartementet i landet. Tyskland innførte grensekontroll for en måned siden for å hindre spredning av koronaviruset.

Storbritannia

Britene var senere enn mange andre land i Europa med å stenge samfunnet på grunn av økende smittefare. Men nå er restauranter, puber og kafeer stengt også der, i likhet med de fleste butikkene utenom matbutikker og apotek.

Fungerende statsminister Dominic Raab har understreket at de strenge tiltakene vil gjelde inntil man ser en utflating av kurven for påviste smittetilfeller og dødsfall som følge av convid-19, og foreløpig er det uklart om toppen er nådd.

Tsjekkia og Polen

I Tsjekkia har myndighetene laget en fempunktsplan for tiden fremover, og også der kan flere typer butikker nå holde åpent. Regjeringen planlegger også en beskjeden lemping på innreisereiseforbudet til landet.

I Polen satser man på at butikkene kan åpne dørene igjen 19. april.