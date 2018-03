EU og seks andre land får unntak fra Trumps nye tollsatser

De seks landene som i tillegg til EU-landene slipper å betale 25 prosent toll på stål og 10 prosent på aluminium, er Argentina, Australia, Brasil, Canada, Mexico og Sør-Korea.

Det opplyser president Donald Trumps handelsrepresentant Robert Lighthizer torsdag.

NRK har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som foreløpig ikke kan kommentere saken.

Ifølge NTB innebærer dette at Norge ikke får unntak fra Trumps toll på stål og aluminium, men dette er foreløpig ikke bekreftet.

Les også: EU tror på unntak fra Trumps nye toll

Trumps offisielle begrunnelse for importtollen er at USA i dag produserer så lite stål og aluminium selv at det utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tidligere uttrykt bekymring for Trumps stål- og aluminiumstoll.