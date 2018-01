Trump får pepper for toll på vaskemaskiner og solceller

Kongressrepresentant Roy Blunt (t.h.) har representert Missouri i Representantenes hus i 21 år. Her sammen med president Trump 30. august i fjor. Foto: JIM WATSON / AFP

Mandag signerte Donald Trump en forordning som legger en ekstra importavgift på opptil 50 prosent på importerte vaskemaskiner og 30 prosent på solcellepaneler utenfra.

– Straffetoll-kampen er aldri en god kamp, mener Trumps partifelle i Kongressen, Roy Blunt. Nå planlegger flere republikanske kongressmedlemmer å gi uttrykk for sin negative holdning til utspillet i et brev til presidenten.

Omstridt proteksjonisme

Ifølge avisa The Washington Post har minst seks republikanske senatorer fordømt Trumps ekstratoll.

USAs handelsminister, Wilbur Ross, forsvarer Trumps handelsstrategi på et møte i Verdens økonomiske forum i Davos i går. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

I brevet som sirkulerte i Kongressen i går advarer de mot en handelskrig som til sjuende og sist vil skade den amerikanske økonomien og true de arbeidsplassene Trump sier han vil beskytte.

På det økonomiske toppmøtet i Davos har representanter for Trumpadministrasjonen blitt nødt til å forsvare seg mot inntrykket av at USA trekker seg fra lederrollen når det gjelder å utforme globale avtaler om handel.

– Vi har ikke til hensikt å avstå fra lederskap, men ledelse er noe annet enn å være lettlurt, sa USAs handelsminister, Wilbur Ross, i Davos i går. Det er ventet at amerikansk handelspolitikk blir et av temaene i Trumps innlegg i Davos i morgen.

Amerikansk industri bak ekstra toll

Det er ofte tåke og regn i New York. Likevel har eieren av Rockefeller Plaza på Manhattan installert solcellepanel på taket. Foto: CHIP EAST / Reuters Creative

Det er særlig tre amerikanske foretak som har lagt press på Trump-administrasjonen, vaskemaskinprodusenten Whirlpool Inc., solcellebedriften Suniva Inc. og SolarWorld Americas.

Suniva hevder at en femdobling i importen av solcellepaneler de siste fem årene har ført til priskollaps. Nær 30 amerikanske solcelleprodusenter har forsvunnet i samme periode. – Et framskritt for den høyteknologiske industrien vi var de første til å utvikle her i Amerika, sier en talsmann for Suniva.

– Dette er en seier for amerikanske arbeidere og forbrukere, sa Whirlpools direktør Jeff Fettig i en kommentar til Trumps forordning.

Varsler prisøkning

Det amerikanske markedet er viktig for sørkoreanske LG. Her er presidenten i LG Electronics på en teknologimess i Las Vegas 8. januar i år. Foto: STEVE MARCUS / Reuters

Trumps utspill vil ramme blant annet vaskemaskinprodusenter i Sør-Korea og Mexico og solcelleprodusenter i Kina. Nå begynner reaksjonene å komme.

– Som følge av handelssituasjonen kommer vi til å endre prisene, skrev visepresidenten i sørkoreanske LG i et notat til forhandlere av selskapets vaskemaskiner.

– USA har nok en gang misbrukt virkemidler i forbindelse med handel, sier en talsmann for det kinesiske handelsdepartementet. Både Kina og Mexico har varslet at de vil klage til Verdens handelsorganisasjon over de nye tollsatsene.

Rammer amerikanske forbrukere

– Mødre og fedre med et stramt budsjett for en ny vaskemaskin vil komme til å betale for dette, ikke de store selskapene. Det mener den republikanske senatoren Ben Sasse.

Lignende toner kommer fra dem som lever av å installere solcellepaneler til amerikanske forbrukere. Interesseorganisasjonen The Solar Energy Association tror at installasjoner for milliarder av dollar vil bli forsinket eller kansellert. Forbundet tror Trumps utspill vil koste 23.000 amerikanske arbeidsplasser bare i år.

En arbeider ved Whirlpools fabrikk i Clyde, Ohio, er i ferd med å montere en vaskemaskin. Whirlpool hevder at Trumps America First strategi har gjort det mulig å investere i 200 nye arbeidsplasser i USA. Spørsmålet om den langsiktige effekten av proteksjonisme vil være like positiv. Foto: AARON JOSEFCZYK / Reuters

Som president står Trump overfor dilemmaer han tilsynelatende ikke har tatt inn over seg. Nærsagt hva han måtte innføre av ekstra importavgifter vil kunne ramme både forbrukere og amerikanske foretak som lever av å selge ting, eller rett og slett trenger innsatsvarer fra utlandet.

Les også: Siv Jensen på G20-møtet: Trumps holdning til frihandel skaper usikkerhet

Les også: USA skulda for å starte handelskrig