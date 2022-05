Etter lange møter natt til i dag, er EU enige om et forbud mot russisk olje.

Avtalen gjør at over to tredjedeler av oljeimporten fra Russland stanses.

Håpet er at dette vil gi mindre penger til Russlands invasjonskrig i Ukraina.

– Vi vil stoppe den russiske krigsmaskinen og finansieringen av deres militære kapasitet, sa EU-leder Charles Michel etter toppmøtet i Brussel.

Russland har lenge tjent store summer på eksport av olje og gass til Europa. Det skal det nå bli en slutt på.

Mot mer grønn energi

Allerede tirsdag morgen steg prisen på olje, som følge av EU-boikotten. Oljeprisen er nå på sitt høyeste siden mars, ifølge DN.

Fordi boikotten bare gjelder olje importert sjøveien, får tre land unntak. Ungarn importerer 60 prosent av oljen de bruker via rørledninger fra Russland. Også Tsjekkia og Slovakia får fortsette oljeimporten.

Likevel vil 90 prosent av russisk olje bli borte fra EUs marked innen året er omme. Det tror EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen.

Hun sier EU også har blitt enige om «massive investeringer i fornybar energi.»

Dette var sjette gang EU-lederne ble enige om sanksjoner mot Russland.

Kritikk fra Zelenskyj

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba EU stå sammen.

– Bare en effektiv embargo kan få Russland til å merke hva krigen koster dem, sa Zelenskyj til toppmøtet.

Han håper en boikott kan tvinge Russland til å forhandle.

Ber om boikott: Ukrainas statsminister Volodymyr Zelenskyj Foto: Markus Schreiber / AP

EU innfører også innreiseforbud for flere russere. De kaster Russlands største bank Sberbank ut fra det globale betalingssystemet Swift. Og tre russiske TV-kanaler blir forbudt

Samtidig kommer EU med 9 milliarder euro i støtte til Ukraina. Pengene skal holde staten gående, blant annet ved å betale for lønninger og bidra til å holde sykehus og skoler åpne.