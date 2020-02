Da Gerald Ford tok over som president etter Watergate-skandalen i 1974, lovte han at «vårt lange nasjonale mareritt er over».

Kvelden før Senatet avgjør om USAs 45. president har misbrukt sin stilling og forsøkt å sabotere Kongressens gransking, skal Donald Trump holde talen om nasjonens tilstand.

Tjenestemenn sier til avisa The Hill, og andre medier, at Trump kommer til å slå an en positiv og optimistisk tone. Den tradisjonelle talen, forkortet SOTU i USA, holdes direkte i beste sendetid.

Alt tyder på at president Donald Trump blir frikjent av Senatet onsdag, hvor Det republikanske partiet har flertall. Foto: Evan Vucci

Det er uklart om presidenten kommer til å kommentere riksrettssaken når han står i representanthuset tirsdag kveld, amerikansk tid.

Dette skjer videre i riksrettssaken Ekspandér faktaboks MANDAG: anklagerne og forsvarerne får to timer hver til avslutningsinnlegg. Dette starter kl. 17 norsk tid

anklagerne og forsvarerne får to timer hver til avslutningsinnlegg. Dette starter kl. 17 norsk tid Riksrett heves kl. 21 norsk tid og senatet åpnes for individuelle innlegg. Senatorene har ikke fått kommentere underveis i riksrettssaken.

TIRSDAG: Innlegg fra senatorene fortsetter. Til nå har ikke senatorene fått snakke.

Innlegg fra senatorene fortsetter. Til nå har ikke senatorene fått snakke. ONSDAG: President Trump holder tale om rikets tilstand kl. 03 norsk tid (tirsdag kveld amerikansk tid).

President Trump holder tale om rikets tilstand kl. 03 norsk tid (tirsdag kveld amerikansk tid). Siste mulighet for senatorer til å komme med tanker rundt riksrettssaken.

Riksrett settes kl. 22 norsk tid og senatorene skal stemme over de to tiltalepunktene mot president Donald Trump.

Likevel tyder mye på at det politiske klimaet forblir kjølig og konfronterende. Ingen sider vil gi den andre en seier.

Senator Lamar Alexander (R) punkterte demokratenes forsøk på å innkalle vitner. Han mener det ikke er nødvendig med flere bevis eller vitner for å bevise at Trumps handlinger var «upassende».

Alexander, og andre republikanere, sier at anklagene ikke er alvorlig nok for å avsette president Trump.

Demokratenes holdning var at velgerne fortjente å høre flere vitner som kunne forsterke anklagene og fjerne all tvil.

Senator Chuck Schumer (D) legger vekt på at president Trump, og hans stab, har nektet å samarbeide med Representanthusets gransking.

Det hvite hus har blokkert for vitner og ikke utlevert dokumenter demokratene ville ha.

Riksrettsprosessen, som har pågått i fire måneder, har ikke fått politikere til å bryte ut av rekkene eller skifte standpunkt.

Hvilken side som går seirende ut av riksretten, avhenger av øynene som ser.

Det er fortsatt løse tråder rundt presidentens utradisjonelle tilnærming til Ukraina. Det er uenighet om hvordan en telefonsamtale skal tolkes, og hva som skjedde før og etter.

Enkelt forklart: Riksrettsprosessen på 90 sekunder

Om få uker kommer boka til Trumps daværende sikkerhetsrådgiver, John Bolton.

Bolton rakk opp hånda og ville snakke i Senatet. Inntil nylig var han en respektert skikkelse i partiet og den konservative bevegelsen.

Men republikanernes holdning var at et vitnesbyrd bare ville forlenge riksrettssaken, uten å endre utfallet.

John Bolton hevder i sin nye bok at Trump allerede i mai i fjor ba ham om hjelp til å presse Ukraina til å sverte demokrater. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Fortsatt jobbes det med å finne ut hvordan riksrettssaken har påvirket demokratenes grasrotaktivister og velgere i vippestater (delstater som kan skifte hvilket parti som får flertall – red.anm.).

Trumps valgmøter tyder på at hans lojale velgerbase fått ny energi. De har sett at deres helt har knust elitens forsøk på å fjerne ham.

Det er denne basen flere republikanske senatorer kan reise hjem til hver helg. 23 av dagens republikanske senatsstoler skal velges til høsten.

Donald Trump har godt grep om de republikanske velgerne. Rundt 43 prosent mener han gjør en godt jobb, ifølge RealClearPolitics. Foto: Charlie Neibergall

Republikanerne belønnes med politikk de er opptatt av, som immigrasjon, våpenkontroll, abort og utnevnelsen av konservative dommere. Samtidig peker jobbtallene og de økonomiske pilene oppover.

Om ni måneder er det velgerne som avgjør. Vil de straffe demokratene, som har stilt Trump for riksrett, eller er det republikanerne som må betale for å ha reddet presidenten?

Demokratene er i gang med valgkampen for å finne partiets presidentkandidat. Samtidig fortsetter Trump som den tredje presidenten som er stilt for riksrett, men ikke avsatt.

Fox News kommentator Laura Ingraham mener demokratene har prøvd å forlenge riksrettssaken fordi de ikke har klart å få de resultatene de var på jakt etter.

– De er bitre nok en gang fordi Trump har slått dem på hjemmebane, sier hun.

Graham inkluderer også den republikanske senatoren Mitt Romney og tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton når hun sier at «de klamrer seg fast til en ideologi som de fleste folk ikke lenger kjenner seg igjen i».

CNNs politiske journalist, Stephen Collinson, mener Trump vil tolke frifinnelsen som en oppmuntring til å utvide sitt korstog for mer personlig makt.

Han stiller spørsmålet om hva det politiske dramaet de siste månedene gjør med framtidige generasjoners forståelse av presidentembetet og forsøk på å forfølge påstander om maktmisbruk.

Senatets flertallsleder Mitch McConnell viser tommel opp etter at kravet om vitner ble stemt ned. Han fikk også gjennom regelverket for riksrettssakens avslutning. Foto: Steve Helber

Republikanerne har argumentert med at Senatets rolle i riksrettssaken er å være en jury. Juryen skal se på bevisene som representanthusets gransking har kommet fram til.

Senatets flertallsleder Mitch McConnell har sagt at han ikke vil gjøre representanthusets hjemmelekse ved å fylle ut hullene.

Demokratene hevder derimot at grunnloven ikke begrenser Senatets rolle. De framhever også at den tiltalte har nektet å samarbeide.

I de to forrige riksrettssakene har senatet innkalt vitner. Demokratenes retorikk nå er at republikanerne stiller seg bak presidentens oppførsel og løgner, og er med på å tildekke sannheten.

Hver leir har sin forståelse av og forklaring på virkeligheten. Hver leir har også motargumentene klare.

Etterskjelvene etter riksrettssaken kommer til å fortsette i lang tid.