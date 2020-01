Demokratene har vært avhengige av å få minst fire republikanske senatorers stemme med dem i kravet om at presidentens tidligere sikkerhetsrådgiver, John Bolton, skal få vitne i riksrettssaken.

Det skal stemmes over spørsmålet når prosessen starter igjen fredag.

En av de fire senatorene på republikansk side som kunne vært aktuelle for å stemme med Demokratenes krav, Lamar Alexander fra Tennessee, uttalte fredag at han likevel ikke vil stemme for Demokratenes krav.

– Jeg har arbeidet sammen med andre senatorer, for å sikre at vi (senatorene red.anm.) har rett til å etterspørre flere dokumenter og vitnemål. Men det er ikke behov for flere bevis, for å undersøke ytterligere det som allerede er undersøkt, og som er avklart ikke tilfredsstiller de høye kravene til å fastslå brudd på den amerikanske grunnloven, heter det i en uttalelse fra Alexander.

Republikanerne har 53 plasser i Senatet mot Demokratenes 47 (inkludert to uavhengige senatorer som stemmer med Demokratene). Dermed må fire republikanere slutte seg til Demokratenes krav for at forslaget om å innkalle Bolton og andre vitner skal få flertall.

Demokratene mener Trump har misbrukt sin makt som president og forsøkt å forhindre Kongressens etterforskning. Trumps rådgivere skal ha bedt presidenten i Ukraina om å etterforske sønnen til en av demokratenes presidentkandidater, Joe Biden. En president kan ikke be et annet land om å etterforske en politisk motstander på hjemmebane og true med å holde tilbake økonomisk hjelp. Trump er nemlig beskylt for å ha holdt tilbake militær bistand til Ukraina mot at de hjalp ham. Trump nekter for å ha gjort noe galt og sier han er utsatt for en heksejakt og at tiltalen er urettferdig. Republikanerne har flertall i Senatet. Det må to tredels flertall til for at Trump blir dømt, som vi si at 20 republikanere må stemme mot sin egen president. Det er svært usannsynlig. Mange tror at Demokratene kan bli svekket fordi de opplever denne prosessen som en politisk kampanje mot Trump. Samtidig mener et flertall i USA at det var riktig å starte prosessen mot Trump etter beskyldningene rundt Ukraina ble kjent.

Noen vil stemme for

Alexander kom med sin uttalelse rett etter at senatorkollega Susan Collins fra Maine hadde kunngjort at hun var for å slippe til flere vitner.

Også Lisa Murkowski fra Alaska har signalisert at hun er positiv til å stemme for å få flere vitnemål hørt i riksrettsprosessen mot Donald Trump. Ifølge amerikanske medier hadde hun og Alexander et separat møte i går kveld.

Senator Mitt Romney fra Utah har også varslet at han er for å høre flere vitner. Men ingen av de to sistnevnte har kommet med en offisiell bekreftelse.

Hvis Murkowski og Romney ender med samme konklusjon som Collins, og ingen andre republikanere uventet slutter seg til, kan stemmegivningen ende 50/50.

Per nå vet ingen hvordan dette vil bli håndtert videre.

Formelt er visepresidenten leder av Senatet, og den som blir bedt om å stemme ved «uavgjort». Men i en riksrettssak blir det interessekonflikt for visepresident, gitt at vedkommende vil være den som tar over hvis presidenten blir kjent skyldig og felt.

Derfor vil det nå være høyesterettsjustitiarius John Roberts, som i henhold til grunnloven leder riksrettssaken, som har stemmerett.

Det har ikke kommet frem hva han akter å gjøre i en 50/50-situasjon. Det er uenighet mellom senatorene om Roberts bør stemme eller ikke.

Frem til nå har Roberts holdt seg i bakgrunnen utover ved to anledninger: Først da han bad senatorene holde en saklig og sivilisert tone, etter at sterke beskyldninger var fremsatt fra begge sider på starten av riksrettssaken. Deretter da han i går gjorde det klart at han ikke ville tillate at varslerens navn kom frem under spørrerunden i Senatet.

Boltons bok

Bakgrunnen for riksrettssaken er at Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten.

Ifølge The New York Times har USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton i et bokutkast skrevet at Trump i fjor sa at han ønsket å holde tilbake militærhjelp til Ukraina inntil ukrainske myndigheter startet en etterforskning av Biden. Han kan bli Trumps motkandidat i høstens presidentvalg.

Les også: Det hvite hus vil stoppe Bolton

Demokratene argumenterte onsdag for at Boltons bok ikke kan ignoreres, og de presset på for å få Senatet til å innkalle flere vitner i riksrettssaken.

Dersom det ikke åpnes for vitner i riksrettssaken, ender den trolig med frifinnelse og avsluttes alt fredag.