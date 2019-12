– 2019 var et år der vi har fått til mye. Håpet er kommet tilbake til Brasil. Jeg takker velgerne for støtten, og Gud for livet, sa presidenten i sin korte TV-tale, der han minnet om at han nesten ble drept i knivangrepet under valgkampen for et drøyt år siden.

– Brasil var i en dyp krise – etisk, moralsk og økonomisk. Men nå har landet en president som verdsetter familien, respekterer folkets vilje, ærer sine militære og tror på Gud, sa Jair Bolsonaro i sin tale under julehøytiden.

1: Har han fått til det han lovet velgerne?

Høyrepopulister er ikke som andre politikere. De gjør faktisk det de lover i valgkampen. «Dessverre», vil mange si, men likevel. Og Jair Bolsonaro er intet unntak.

Brasils urfolk kjemper for sine rettigheter til land og vann. «Redd Amazonas», står det på denne plakaten. Foto: NELSON ALMEIDA

Omstridte valgutspill som økt næringsvirksomhet i Amazonas, mindre land til urfolk, mer liberale våpenlover og mindre toleranse for seksuelle minoriteter, er blitt resolutt fulgt opp av hans regjering.

Men Brasil er ingen bananrepublikk, der en «sterk mann» og hans ministre kan gjøre som de vil. Robuste institusjoner, som Kongressen, har satt foten bestemt ned for mye av det presidenten ønsker å gjennomføre.

2: Er økonomien i bedring?

«De positive tallene i økonomien», var første punkt på skrytelista under Bolsonaros TV-tale. Og økonomien er alt i alt regjeringens sterkeste kort. Årets julehandel var den største på fem år, og salget av elektronikk, hvitevarer og biler har økt kraftig de siste månedene.

En viktig årsak er at rentene nå er de laveste i Brasils historie, med en styringsrente (Selic) på «bare» 4,5 prosent. For få år siden lå rentene på godt over 10 prosent.

President Bolsonaros økonomiminister Paulo Guedes er mannen bak de rekordlave rentene i Brasil. Foto: Adriano Machado

Regjeringen vant i høst en stor seier da en omfattende pensjonsreform ble vedtatt av de folkevalgte. Men fattigdommen øker nå for første gang på flere år i Brasil.

3: Hva skjer egentlig i Amazonas?

Når Bolsonaro og hans tilhengere fleiper med at presidenten er «Capitão motosserra», «Kaptein motorsag», så sier det mye om hvor Brasils ledelse står i et av vår tids mest aktuelle spørsmål.

Men selv om Amazonas har forsvunnet fra nyhetsoverskriftene etter de omfattende brannene sist sommer, så viser de siste tallene at avskogingen av verdens største regnskog fortsetter for fullt.

For året som helhet er avskogingen fordoblet siden i fjor, ifølge tall fra Brasils satellittsystem, Deter.

Men for Bolsonaro, som ønsker å bruke regnskogen til landbruk og annen næringsvirksomhet, har utviklingen i 2019 vært «en suksess for vår landbruksøkonomi»

Sommerens branner i Amazonas vakte oppsikt verden over. Og avskogingen fortsetter nå i stort tempo. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

4: Går kriminaliteten ned?

Et av Jair Bolsonaros viktigste valgløfter var å bekjempe kriminaliteten, som ligger som en mørk sky over det brasilianske samfunnet. I fjor ble mer enn 60.000 mennesker drept av kriminelle i Brasil – det høyeste tallet i verden.

Og foreløpige tall tyder på en nedgang på opptil 20 prosent i tallet på drap i 2019. En viktig forklaring er at myndighetene i stor grad har gitt politiet frihet til å skyte på mistanke mot antatt kriminelle.

Men dette har ført til at brasiliansk politi, særlig i storbyene São Paulo og Rio, nå dreper flere mennesker enn noen gang før. Og de aller fleste av dem som blir drept av politiet er unge, fattige, svarte menn.

Mer enn 40 prosent av brasilianerne mener fortsatt at Jair Bolsonaro gjør en god jobb som president. Foto: ADRIANO MACHADO

5: Er han fortsatt populær?

Den siste målingen fra instituttet Ibope viser at 41 prosent av brasilianerne mener Jair Bolsonaro gjør en god jobb som president, mens 53 prosent mener det motsatte og seks prosent avstår fra å svare.

Dette viser at «Brasils Trump» fortsatt har en solid basis av støttespillere, til tross for at han har vært alt annet en heldig med det politiske håndverket i det første året av sin regjeringstid.