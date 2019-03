Brasils president ville feire diktaturet – torturofre er sjokkert

– Det var en grusom tid, og den har satt spor på våre kropper og i våre liv som aldri blir borte.

Det sier den 78 år gamle Cecilia Coimbra, som jeg møter i hennes hjem her i Rio de Janeiro.

– Jeg ble fengslet i august 1970, under en av de verste regjeringene i løpet av det 21 år lange diktaturet.

– Det var i denne perioden den brasilianske staten innførte tortur som et offisielt maktmiddel, sier hun.

Brutalt styre

Torturofferet Cecilia Coimbra er sjokkert over at Brasils president vil feire diktaturet. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Den 31. mars 1964 tok en gruppe militære og sivile makten her i Brasil ved et kupp. Den demokratisk valgte presidenten João Goulard ble avsatt, og måtte forlate landet.

Den nye regimet lovet å gjeninnføre demokratiet etter en tid, men i stedet ble styret stadig mer brutalt.

Dagens president i Brasil, Jair Bolsonaro, støtter likevel maktovertakelsen for 55 år siden:

– Reddet landet

– Hele Brasil ba til Gud om at de militære måtte ta kontrollen, sier Jair Bolsonaro i et TV-intervju.

– Alle aviser bortsett fra én støttet det som skjedde. Det samme gjorde næringslivet og jordeierne, sier han.

Ifølge Bolsonaro reddet de militære Brasil fra kommunismen. Han kaller kuppet «En demokratisk revolusjon», og han mener at militærstyret var en god tid for landet.

Tre av kupplederne på en flyplass i Rio like etter maktovertakelsen i 1964. Foto: Joao Gucho / Ap

– Ufattelig

Men nærmere 500 mennesker ble myrdet av regimet. Menneskerettigheter og ytringsfrihet ble satt til side og all politisk opposisjon ble brutalt undertrykket.

I tillegg ble flere tusen mennesker fengslet og torturert – blant dem Cecilia Coimbra, som i tiden etter diktaturet har kjempet for rettferdighet og oppreisning gjennom den kjente menneskerettsorganisasjonen «Tortura nunca mais» – «Aldri mer tortur».

For henne er det ufattelig at en folkevalgt brasiliansk president kan støtte bruken av tortur.

Torturert i tre måneder

– En slik person må enten være totalt uvitende om det som har skjedd i dette landet, sier Cecilia Coimbra.

– Hvis ikke, så er han som dem – som torturistene, drapsmennene og dem som bortførte mennesker og sørget for at de aldri mer ble funnet, sier hun.

Jair Bolsonaro former hånden som en pistol – det faste tegnet til tilhengerne. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Hun ble fengslet og utsatt for grusom tortur i mer enn tre måneder, mistenkt for å støtte den væpnede kampen mot militærregimet, men hun ble løslatt uten tiltale.

Vil feire diktaturet

Det er i dag 55 år siden militærkuppet, og Jair Bolsonaro har gitt ordre om at under hans styre skal denne dagen feires.

Men beslutningen er blitt skarpt kritisert, og en dommer har slått fast et en slik feiring ikke kan gjennomføres fordi den er i strid med grunnlovens prinsipper om demokrati og menneskerettigheter.

Bolsonaro sier derfor nå at dagen skal markeres ved at det leses opp en tekst i militærforlegningene som «korrigerer det offisielle bildet av det som skjedde». Dette opplegget ble godkjent av en brasiliansk domstol lørdag kveld.

Overgår alt

For Cecilia Coimbra, som har kjempet i mer enn 30 år for oppreisning, er det likevel vanskelig å finne ord for det som skjer under Bolsonaro:

– Jeg trodde aldri at jeg i en alder av 78 år skulle oppleve dette.

Vi som kjempet mot diktaturet har lidd mye og opplevd mange skuffelser, blant annet at ingen av morderne og torturistene er blitt straffet for sine forbrytelser.

– Men at Brasils president ønsker at vi skal feire diktaturet, det overgår alt det jeg trodde var mulig, sier Cecilia Coimbra.

Mange brasilianere reagerer sterkt på beslutningen om å feire årsdagen for militærkuppet i landet. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

– En skrekkfilm

– Det som skjer under Bolsonaro minner meg om hvordan jeg opplevde tiden i fengsel under diktaturet, sier 78-åringen.

– Dette er ikke virkelig. Det skjer ikke meg. Dette er en skrekkfilm. Torturen og mishandlingen var ikke mulig å forstå eller beskrive med ord.

– Den samme følelsen har jeg nå, når jeg ser hva som skjer i Brasil, sier diktaturofferet Cecilia Coimbra.