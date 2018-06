Etiopiske flyktninger kan miste oppholdstillatelse

Etiopiske myndigheter har i en årrekke blitt kritisert for å bruke antiterrorbestemmelser og uklare lover for å kaste sine kritikere i beryktede fengsler, kjent for å drive utstrakt tortur.

Men landet som regnes som ett av verdens aller fattigste land, opplever stor økonomisk vekst. Befolkningen i landet har i løpet av kort tid vært vitne til at landets nye regjering har løslates tusenvis av politiske fanger og opphevet unntakstilstanden.

Utviklingen gjør at den norske regjeringen nå ser muligheten til å sende tilbake 521 etiopiere som har fått asyl i Norge de siste tre årene.

– Dersom utviklingen i Etiopia blir bedre for mange grupper, så er det slik at man ikke har behov for beskyttelse lenger. Da kan man og skal man reise ut av Norge og tilbake til Etiopia. Dette er vurderinger som UDI og UNE gjør, sier justisminister Tor Mikkel Wara.

Utviklingen i Etiopia gjør at regjeringen nå ser muligheten å sende tilbake 521 etiopiere som hat fått asyl i Norge de siste tre årene. Justisminister Tor Mikkel Wara mener at man skal og kan reise ut om forholdene tillater det. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

UDI sier til NRK at de ikke kan kommentere saken før mandag.

– Skremmende

Etiopia er blant de fattigste landene i verden, og bare det siste året er en million etiopiere fordrevet fra hjemmene sine på grunn av konflikter og tørke. Menneskerettighetene i Etiopia har vært under sterkt press, særlig når det gjelder ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, muligheter til politisk aktivisme og muligheten til å kritisere myndighetene.

Selv om landet nå opplever en positiv forandring, mener den etiopiske aktivisten Lemma Desta at det for tidlig å snakke om å returnere flyktninger. Han er etiopisk statsborger, har bodd i Norge i 15 år, og er svært engasjert i den politiske situasjonen i hjemlandet.

Den etiopiske aktivisten Lemma Desta mener at det for tidlig å snakke om å returnere flyktninger. Foto: Norges Kristne Råd

– Jeg synes det er både rart og skremmende at Norge begynner å snakke om opphør av flyktningstatus for flyktninger som har fått opphold i Norge med henvisning til at den politiske situasjonen i Etiopia er forbedret. Det er altfor tidlig å bruke det som en begrunnelse, sier Desta.

Etiopia-ekspert Kjetil Tronvoll er enig i at man bør vente med å sende ut etiopiske flyktninger.

Etiopia-ekspert Kjetil Tronvoll mener utviklingene i Etiopia er utelukkende positive. Foto: Universitetet i Oslo

– Man må se det an før man begynner å sende ut. Det skjer så mye, så fort og det er mange motkrefter i systemet i Etiopia.

Torvoll mener at man må se an situasjonen, men at utviklingen i Etiopia er utelukkende positiv.

– Det er fortsatt prematurt å si hvor Etiopia går hen. Ukentlig kommer det informasjon fra myndighetene som er sjokkerende for oss som har fulgt landet. Den nye statsministeren har gjennomført politiske og økonomiske reformer, og løslatt flere tusen fanger, sier han til NRK.

– Endringene må være varige

Denne uken var Etiopias utenriksministeren Workneh Gebeyehu på besøk i Norge. Etiopia ønsker blant annet å få på plass en ny returavtale.

– Det har vært gode samtaler med den etiopiske delegasjon hvor man blant annet har snakket om retur, og jeg håper en rask avklaring på de samtalene, sier Wara

Lemma Desta mener situasjonen i Etiopia må stabilisere seg før flyktningene kan sendes hjem.

– Internasjonale regelverk sier at det er mulig å vurdere retur når situasjonen i et land er forbedret og endringene er varige. For Norge og Etiopias del er det for tidlig å snakke om dette.

Reglene for flyktninger i Norge tilsier at du kan risikere å miste opphold hvis forholdene i hjemlandet bedres betydelig, og det er mindre enn tre år siden du fikk asyl. Det er norske utlendingsmyndigheter som skal vurdere om forholdene i Etiopia er bedret i så stor grad at tilbakekalling av asyl kan gjennomføres.

Vil tvangsreturnere

I tillegg til de 521 som kan miste oppholdstillatelsen, så har 700 etiopiere i Norge har også fått endelig avslag på sin asylsøknad, og skal i prinsippet returnere til. Fram til nå har ikke Etiopia villet ta dem imot.

– Vi har hatt en returavtale med Etiopia som har utløpt. Vi vil ha en avtale som er bedre enn den forrige, og det håper vi å få på plass. Vi håper å få til frivillig retur, men dersom det ikke går så kan det kan det bli tvangsretur, sier justisminister Tor Mikkel Wara.