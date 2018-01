Erna Solberg på vei til Donald Trump

– Jeg gleder meg til dette møtet. Det er en viktig jobb å ivareta norske interesser og det er viktig å møte lederen for den største økonomien i verden, sa Erna Solberg til NRK før møtet med Donald Trump.

Hun fortalte også at hun skal gi en golfkølle med det passende navnet «Bergen» i gave til sin vert.

Statsministeren og utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal treffe Trump og flere av hans ministre og får én time og femti minutter sammen med den amerikanske presidenten.

Erna Solberg sa også at Norge ønsker et amerikansk lederskap innenfor handel, klima og menneskerettigheter.

– Norge har sammenfallende syn med USA på mange områder, noen ganger også ulike syn. Men vi har hatt et grunnleggende samarbeid over lang tid, uavhengig av hvem som sitter som president, sa Solberg.

Vil be USA støtte norsk plass i sikkerhetsrådet

Solberg sa at hun også ville forsøke å finne en anledning for å be Trump om å støtte et norsk sete i FNs sikkerhetsråd.

– Det gjør jeg til alle. Så det gjelder å finne en passende, ikke for frekk måte å gjøre det på, svarte hun spøkefullt før hun minnet om at landene med vetorett aldri på forhånd signaliserer hvem de støtter.

På spørsmål om hun vil diskutere klimaspørsmål med den amerikanske presidenten, svarte Solberg:

– Jeg tror det viktigste her er å argumentere for at det er kommersielt lønnsomt å bidra til lavere utslipp i fremtiden.

Det er en uvanlig toppet delegasjon som skal delta på den andre delen av møtet mellom nordmennene og amerikanerne. Det er ventet at både visepresident Mike Pence, sikkerhetsrådgiver HR McMaster, CIA-sjef Mike Pompeo og Trumps viktigste økonomiske rådgiver Gary Cohn stiller.

Vil se forbi tvitringen

På spørsmål om det blir vanskelig å møte en mann som tvitrer om at han har den største atomknappen og at han er et stabilt geni, svarte Solberg:

– Jeg tenker at vi skal se forbi tvitringen og hans diskusjonsform. Vi skal møte en president som er opptatt av å ivareta amerikanske interesser, på samme måte som jeg skal ivareta norske interesser.

Solberg syns ikke den amerikanske diskusjonen om presidentens mentale stabilitet forstyrrer hennes møte med ham.

Hun mente at Jerusalem og flyttingen av den amerikanske ambassaden dit ikke kommer til å bli et tema.

– Å komme med pekefinger er en god norsk hobby, men det ikke nødvendigvis den rette måten å forholde seg til amerikanere på, sa Solberg.