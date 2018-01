Statsministeren gir golfkølla «Bergen» til Donald Trump

Meyer: – Finansministeren tvang meg i realiteten til å gå av

Tidligere SSB-direktør Christine Meyer hevdet under høringa at finansminister Siv Jensen i «realiteten tvang henne til å gå av, uten hensyn til lover og regler». Hun hevder hun ikke ble bedt om å stanse omorganiseringsprosessen før i et møte med Jensen 30. oktober.