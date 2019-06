Erna Solberg om bom- og klimavåren

På det siste kommunebarometeret til NRK fekk dei fire regjeringspartia til saman 35,6 prosentpoeng. Noko som er eit godt stykke unna målet dei har for valet i september. Når Erna Solberg no startar på sommaren veit ho godt at det ventar mykje jobb på andre sida av ferien.

– Eg trur me ta signalet om at skattar og avgifter har blitt høge. Særskild knytt til det å reise i kvardagen. Det er ting som er så nær på folk. Det betyr at me er nøydde til å jobbe med løysingar som fører til at me kan nå klimamåla våre, men samstundes har eit nivå reisekostnadar som ikkje gjer det for dyrt, sa Solberg på spørsmål om dårlege målingar.

Når det gjeld samarbeid med Miljøpartiet dei grøne og Folkerørsla mot bompengar utelukka ikkje Solberg lokale samarbeid mellom desse partia og Høgre på kommunenivå.

Erna Solberg klarte å samle dei fire partia lengst til høgre i norsk politikk. Saman med Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad har ho no danna fleirtalsregjering. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Ring Nav før utlandet

– Det går bra i landet vårt, sa Solberg i opninga av sin tale.

– Eg er stolt av at me ved inngangen av også denne sommaren meldast om at norske bedrifter melder om den høgaste veksten sidan 2012, at arbeidsløysa er lågare på same tid i fjor, og at det vert skapt fleire jobbar.

Solberg sa vidare at mange bedrifter ho besøker seier at det er vanskeleg å få tak i kvalifisert arbeidskraft, og at det difor er viktig å få fleire av dei som framleis står utanfor arbeidslivet tilbake i jobb.

– Eg seier til bedrifter at dei må ringe Nav før dei ringer utlandet, sa Solberg.

– Tøffe diskusjonar i regjering

Etter kvart kom statsministeren over på samarbeidet mellom dei fire partia i regjering.

– Me skal erkjenne at det har vore saker som er vanskelege oss i mellom. Tidlegare har me jo sett tøffe forhandlingar mellom partia på Stortinget. Diskusjonane er sjølvsagt tøffe i regjering også. Men dei føregår innanfor regjeringa. Men det er ærlege og naturlege tautrekkingar mellom fire parti som har mykje til felles, men som også er ulike på fleire område, sa Solberg.

Meiner bompengepartiet er teikn på fungerande demokrati

Erna Solberg har dei siste åra opplevd at fleire grupper i folket har protestert mot regjeringa sin politikk. Dette fekk mykje plass i hennar oppsummering.

– Det siste halvåret har me sett eit sterkt folkeleg engasjement. Me har sett barn og unge som krev klimahandling, og me ser veljarar som meiner grensa for bompengar er nådd. Slike tilbakemeldingar frå folk pregar, og bør prege, regjeringa sine diskusjonar og avgjersler, sa Solberg.

Ho meiner det at bompengemotstandarane stiller til val viser at demokratiet fungerer. Og ho åtvarar mot å ikkje ta demonstrasjonane på alvor.

– Om dei som protesterer opplever at me som representerer etablerte parti ikkje tek protestane på alvor, risikerer me at den sterke polariseringa og fragmenteringa me ser i andre land også kjem til Noreg.

– Me høyrer klimaungdommen

Solberg heldt fram med å seie at regjeringa tek klimautfordringane på alvor, sjølv om dei ikkje er einige i alle tiltaka som klimaungdommen har kome med.

Ho viste deretter til ti punkt regjeringa hever fram. Dei punkta omhandla mellom anna Paris-avtalen, klimabistand, biodrivstoff, satsing på kollektivtransport, elbil og el-ferjer.

– Me høyrer dykk. Me jobbar med det, og me kjem til å jobbe endå meir med det, sa Solberg til dei klimademonstrerande ungdommane.