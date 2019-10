Erdogan truer med å «åpne porten til Europa» for syriske flyktninger

Erdogan misliker EUs kritikk av landets militæroffensiv mot kurdisk milits nord i Syria, og minnet i dag om avtalen med Brussel der Tyrkia har lovet å holde tilbake syriske flyktninger som ønsker å ta seg til andre europeiske land.

– Hallo EU! Dere kan ikke stemple operasjonen vår som en invasjon, sier Erdogan.

– Da kommer vi til å åpne portene og sende 3,6 millioner flyktninger, sier han, og understreker at den tyrkiske operasjonen bare er et forsøk på å «utrydde terror» i Syria slik at flyktningen kan vende hjem.

Flyktninger og migranter evakueres til flyktningleirer på fastlandet fra den greske øya Lesvos. Bare til den lille greske øya skal 16.000 migranter og flyktninger ha kommet så langt i år, ifølge tall fra FN. Det er det høyeste antallet siden 2016. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Uoversiktlig situasjon

Bombingen av kurdiskkontrollerte grensebyer fortsatte torsdag med uforminsket styrke fra fly og med artilleri, hevdes det fra Ankara. Statskontrollerte medier melder at to landsbyer rett over grensen mot Syria er «rensket for terror», en betegnelse for kurdiske styrker.

Kurdiske grupper og syriske aktivister avviser denne framstillingen og sier at tyrkiske bakkestyrker ikke har kommet særlig langt, til tross for sterk flystøtte.

Denne versjonen av det som skjer på bakken, kan ikke verifiseres, og situasjonen i de aktuelle områdene er svært vanskelig å få oversikt over.

Tyrkisk redaktør pågrepet

I Tyrkia har sikkerhetsstyrker pågrepet redaktøren for en venstreorientert nettavis, som skrev at sivile er drept i landets flyangrep mot mål i Nord-Syria.

Hakan Demir, som er redaktør i nettavisen Birgun, ble pågrepet torsdag og anklages for «å ha oppmuntret folk til hat og fiendskap», ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Tyrkisk politi opplyser at det i alt er åpnet 78 saker mot personer som anklages for å propagandere mot den tyrkiske militæroffensiven mot kurdisk milits nord i Syria.

Også under tidligere tyrkiske offensiver mot kurdiske styrker i Syria, er journalister og andre pågrepet, anklaget for å spre «terrorist-propaganda».

President Recep Tayyip Erdogan sier at 109 terrorister er blitt «nøytralisert» siden framrykkingen i Syria startet onsdag. Foto: MURAT KULA/PRESIDENTIAL PRESS OF / Reuters

Langet ut mot Saudi-Arabia

Tyrkias president benyttet også anledningen torsdag til å lange ut mot både Saudi-Arabia og Egypt.

– Saudi-Arabia bør ta seg en titt i speilet, tordnet Erdogan.

– Hvem har sørget for at Jemen er i den tilstanden landet er i, i dag? Hva er status for Jemen? Har ikke titusener av mennesker dødd i Jemen? Saudi Arbia, dere bør ta ansvar for dette først, sa Erdogan og la til:

– Dere har ikke rett til å snakke til oss, som jobber for Syrias integritet, samhold og solidaritet.

Tyrkias president Tayyip Erdogan, president Donald Trump og Saudi-Arabia's kronprins Mohammed bin Salman under G20 i Japan i juni. Foto: KEVIN LAMARQUE

Kritiserte også Egypt

Den tyrkiske presidenten har politiske utfordringer på hjemmebane, med dalende popularitet, og forsøker å bruke offensiven i Syria til å samle det tyrkiske folket bak seg, ifølge analytikere.

I sin orientering torsdag brukte han også verdens oppmerksomhet til å kritisere utviklingen i Egypt.

– Og Egypt. Dere kan hvert fall ikke snakke. Dere er «demokrati-mordere». Dere sørget for at Mohammed Mursi, som vant valget med 52 prosent av stemmene, døde i rettssalene. Kanskje det hele var en operasjon mot Mursi. Dere lot ikke engang familien begrave han. Det er en sånn drapsmann dere er, sa Tyrkias president.

Han stilte seg svært kritisk til kritikken fra en rekke land, og gjentok at Tyrkia ikke kjemper mot kurdere, men terrororganisasjoner.

– Tyrkia viser seg som den eneste ansvarlige stormakten i området.

Presidenten sier at formålet er å nøytralisere grensen i håp om at 3.600.000 syriske flykninger i Tyrkia kan vende hjem.