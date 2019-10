Opptrapping av bakkeangrepet i Syria

Angrepet i morgentimene skal ifølge meldinger skje ved byen Ras al-Ain. Tyrkiske bakkestyrker skal ha krysset grensen og begynt å fjerne en mur ved byen. Angrepet skjer etter omfattende bombardering fra luften og artilleri.

– Folk er veldig redde fordi offensiven har rammet flere steder enn ventet, forteller kilder til NRK.

Folk flykter til fots og i biler ut fra de truede områdene. Selv om bakkeinvasjonen til nå har foregått i et begrenset område, så er luftoffensiven spredd ut over store deler av Nord-Syria.

Direktebilder fra Ras al-Ain som Reuters sender ut torsdag morgen viser røykskyer, men ingen synlig aktivitet fra bakkestyrker.

ANGRIPER: Ifølge meldingene angriper tyrkerne nå på to steder i grenseområdet til Syria. Foto: LiveUaMap

Stemmer meldingene, er dette er en opptrapping av bakkeangrepet som i går bare skjedde ved byen Tell Abyad nord i Syria. Der skal tyrkiske spesialsoldater og pro-tyrkisk, syrisk milits ha gått over grenselinjen.

Skal ha stanset angrepet

Tidlige meldinger fra i går kveld tydet på at angriperne rykket frem fra både øst og vest mot midten av den lille grensebyen etter at kurdiske forsvarsposisjoner hadde blitt ødelagt.

I forkant av bakkeangrepet var det omfattende fly- og artilleriangrep. Ifølge meldingene skal det ha blitt gjennomført 181 angrep

MANGE ANGREP FRA LUFTEN: Tyrkerne satte inn kampfly og artilleri i angrepet. Det førte til mange branner. Foto: Lefteris Pitarakis / Lefteris Pitarakis

I løpet av natten har det kommet meldinger som forteller at bakkeangrepet mot Tell Abyad har blitt stanset. I meldingene står det:

– I natt fram til klokken 03:33 så kom ikke Tyrkia ikke et skritt videre inn. Det er ventet et stort bombeangrep ved morgengry. Før bombingen skal de forberede seg på å angripe området Gre Spi. Det er Kurdistan som har seieren, står det i en melding på Twitter.

Det skal være en talsmann for de kurdiske styrkene som skal være kilden for informasjonen i meldingene.

Informasjonen som kommer fra kurderne er ikke bekreftet av andre. Tyrkiske kilder melder at angrepet fortsetter. I morgentimene torsdag blir det meldt at tyrkiske styrker har trengt sju kilometer inn i Syria ved Tell Abyad. Dette er ikke bekreftet.

Tallet på døde stiger

Onsdag kveld var minst 15 drept, åtte av dem sivile, i tyrkiske luftangrep mot kurdiskkontrollerte områder i nordøst-Syria. Det meldte SOHR som har sitt hovedkvarter i London.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier minst to av de sivile ble drept i angrep mot byen Qamishli. Observatørgruppa sier at mer enn 40 mennesker er skadd i angrepene.

President Recep Tayyip Erdogan opplyste onsdag at tyrkiske styrker har innledet den lenge varslede militæroffensiven mot kurdisk milits nord i nabolandet Syria.

STOR SLAGKRAFT: Kjøretøy fra den tyrkiske hæren ved byen Akcakale. Til nå tyder meldingene på at bakkeangrepet er konsentrert til én enkelt by i grenseområdet og at angriperne bare kom et par kilometer inn i området. Foto: BULENT KILIC / AFP

Tyrkiske krigsfly

Det sivile og militære koordineringssenteret til SDF sier at 25 tyrkiske kampfly inngikk i den første fasen av offensiven mot i alt 16 mål i det utstrakte grenseområdet, skrev NTB onsdag.

Kurderne har sverget å kjempe imot enhver militæroffensiv på bakken, og den sivile befolkningen er blitt oppfordret til å mobilisere.

Det flate og åpne terrenget er imidlertid svært fordelaktig for den mye større tyrkiske hæren, og kurderne levnes små sjanser uten hjelp fra sine allierte.

De kurdiske styrkene har nå flere års erfaring i å angripe IS i byer, og gjennomførte blant annet et vellykket forsvar av byen Kobane mot IS.