Tyrkias militæraksjon i Syria har begynt

Tyrkerne må da erobre områder som i dag er kontrollert av den kurdiske YPG-militsen.

Tyrkiske styrker har sammen med alliert syrisk milits innledet en militæroffensiv mot YPG-militsen nord i Syria, ifølge president Recep Tayyip Erdogan.

Her er Erdogan i samtale med forsvarsministeren Hulusi Akar om situasjonen og gir ordren om å sette i gang operasjonen.

- Vårt mål er å ødelegge terrorkorridoren som er forsøkt opprettet av PKK/YPG og IS langs vår sørlige grense og bringe fred og ro til regionen, skriver Erdogan på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tyrkias president har også sagt at det kan bli aktuelt å returnere to millioner syriske flyktninger som nå er iTyrkia, til en slik buffersone.

Erdogan sier at de skal bevare suvereniteten til Syria og sørge for at terrorens klør slipper taket på lokalbefolkningen. Det melder den tyrkiske TV-kanalen NTV.

Tyrkia ser på YPG-militsen som terrorister blant annet fordi de har kontakt med Det kurdiske arbeiderpartiet, PKK, som er forbudt i Tyrkia.

Syriske kurdere med portrett av PKK-leder Abdullah Öcalan, som sitter fengslet i Tyrkia. Foto: DELIL SOULEIMAN

De kurdiske myndighetene i området, Rojava, som nå er under angrep, oppfordrer folk til å yte motstand. Syrian Democratic Forces, SDF, som YPG-geriljaen er en del av, ber USA innføre et flyforbud i regionen og ber verdenssamfunnet forberede seg på en humaniræt katastrofe.

Røykskyer over byen Ras al-Ain der tyrkiske krigsfly har sluppet sine bomber Foto: AA/ABACA / Abaca

Eksplosjoner og røyk i grenseområdet

Like før Erdogans kunngjøring ble det hørt eksplosjoner ved byen Ras al-Ain, der YPG holder til. Deretter begynte det å stige opp kraftig røyk fra dette området. Ifølge tyrkiske medier. Det antas at YPG-mål i nordøstlige deler av Syria ble truffet av F-16-fly.

En AFPs jounalist sier han også kan se røyk stige opp fra byen Ras Al-Ain, som ligger nær grensen på syrisk side, og at sivile forsøker å flykte fra området.

I desember i fjor kunngjorde president Donald Trump at han ville trekke ut amerikanske styrker fra Syria, men avgjørelsen ble endret.

Nå har Trump godtatt en tyrkisk invasjon, og har trukket USAs soldater ut. USAs president har høstet kritikk fra europesike ledere og fra politikere i USA for å svikte sine kurdiske allierte.

Tyrkiske styrker angriper YPG-mål i Ras al-Ain.

Kurderne kjempet med USA mot IS

Kurderne har kjempet mot IS både i Syria og Irak. De har fått støtte fra USA til sine militære operasjoner. De har også flere tusen IS-fanger i sin varetekt, som Tyrkia sier at de kan overta kontrollen over.

Kurdiske grupper har etablert selvstyrte områder i deler av Nord-Syria under navnet Rojava, i likhet med det de tidligere har gjort i Irak. Kurderne har i dag ingen egen stat, men de bor grenseområdene mellom Tyrkia, Iran, Irak og Syria der de utgjør en majoritet av befolkningen. De kjemper for sine interesser innenfor de etablerte nasjonalstatene i området.