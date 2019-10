– Jeg vil kjempe mot Tyrkia

Når den tyrkiske hæren krysser grensen inn til Syria, har kurdiske Berivan Osman (25) en plan.

– Jeg vil kjempe sammen med styrkene våre – alt for å gjøre motstand mot dette, sier hun.

Hun har ikke militær erfaring, men sier hun har trent.

– Jeg kan gjøre dette, sier hun.

– Jeg er ikke redd. For våre styrker er de aller beste, og de vil aldri gi opp.

Protester

NRK møter henne i en protest mot Tyrkia – en av mange de siste dagene, siden amerikanske styrker trakk seg ut av deler av grenseområdet og dermed ga grønt lys for en tyrkisk militæroffensiv i Syria.

– Vi protesterer mot den tyrkiske hæren og vi nekter at de skal okkupere hjemlandet vårt, sier Berivan Osman.

– Tyrkia er et aggressivt land, de angriper ofte folk, fortsetter hun.

Kurdere har demonstrert flere steder i Syria de siste dagene. Dette er fra demonstrasjonene i Derik onsdag. Foto: Kristin Solberg / NRK

Uro

De siste dagene har det vært stor uro i de kurdiske områdene i Nord-Syria. Tyrkia sier de vil kjempe mot dem de kaller terrorister i den kurdiske YPG-militsen. Men i Nord-Syria ser mange på Tyrkia som eksistensiell, som begynnelsen på slutten på den store graden av selvstyre de har hatt de siste årene.

I en liten matbutikk i Derik, kort tid før Tyrkia startet den militære offensiven, gjør innehaver Anwar Hassan det mange i de kurdiske områdene i Syria gjør for tiden: Han ser på TV.

Han vil få med seg siste nytt om hva Tyrkia tenker å gjøre. Hvor omfattende vil militæroffensiven bli? Og hva sier verden – vil noen komme kurderne til unnsetning?

– Hvis Tyrkia kommer, kommer kurderne til å kjempe tilbake, sier han.

–Vi har dyktige styrker. Men selv jeg, som er i 40-årene, vil kjempe. Alle kommer til å kjempe. Det er klart jeg er bekymret for familien, sier han, som er gift og har seks barn.

– Men vi dør bare én gang, og vi må gjøre vårt beste.

Demonstrantene mener USA ga grønt lys for tyrkiske angrep mot kurdiske mål da de tidligere i uka trakk seg ut fra grenseområdene mellom Syria og Tyrkia. Foto: Kristin Solberg / NRK

Tunneler i jorden

Noen kilometer unna sleper en arbeider metallstenger langs bakken. Han sier han heter Ali, og han har knyttet et tørkle rundt hodet for å beskytte mot formiddagssolen, for å unngå at svetten renner ned i øynene.

Metallstengene skal til en tunnel som graves like ved. Gravemaskiner har hentet sanden opp fra bakken, de ligger i store voller like ved, og nå skal Ali og hans kolleger fylle tomrommet maskinene har etterlatt med metall, sement og tre. Så skal sanden legges tilbake, som et lokk.

I månedsvis har kurderne gravd underjordiske tunneler langs grensen – i forberedelse på en tyrkisk invasjon.

– I dag er vi blitt ferdige med 50 meter til, sier Ali, som har jobbet med tunnelene i to måneder.

Den kurdiske YPG-militsen er krigstrente etter flere år med kamp mot IS. Likevel er det tyrkiske militæret mye sterkere, og kurderne forbereder seg på en asymmetrisk krig. Talsmenn for den YGP-dominerte SDF-militsen sier de kommer til å kjempe mot Tyrkia med alle midler.

Bitter

I protestene i grensebyen Derik går Saleh Sadeq Sadeq (63). Som så mange her føler han at verden har forrådt kurderne. Det er spesielt bittert etter at kurderne har ofret så mye i kampen mot IS, sier han.

– Jeg mistet selv to sønner og en bror som er martyrer i kampen mot IS.

–Vi har kjempet for å beskytte hele menneskeheten, for hele verden. Når vi snakker om brorskapet i verden, hva betyr det? fortsetter han.

Kurdiske Saleh Sadeq Sadeq har mistet to sønner og en bror i kampen mot IS. Han mener Tyrkia fikk grønt lys til å angripe kurderne i Syria da USA trakk seg ut av deler av landet. Foto: Kristin Solberg / NRK

Han er overbevist om at USA ga Tyrkia grønt lys for offensiven da amerikanske styrker trakk seg ut fra grenseområdet mandag.

–Hvis Tyrkia ikke fikk grønt lys, ville de ikke turt å gjøre dette. Vi er overbeviste om det.