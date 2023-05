I en takketale sier Erdogan at han har fått mandat til å styre de neste fem årene og at den eneste vinneren her er Tyrkia.

Flere medier i Tyrkia erklærte seier til Erdogan, før alle stemmene var talt opp.

Klokken 21.40 norsk tid bekreftet landets øverste valgmyndighet YSK at Erdogan har vunnet valget.

Den sittende presidenten fikk 52.14 prosent av stemmene, mens Kiliçdaroglu 47.86 prosent ifølge YSK.

Se bilder fra valgkvelden her:

Erdogan sto på taket av en buss og sang og erklærte seg selv som vinneren av valget. Foto: MURAT CETINMUHURDAR/PPO / Reuters Tilhengere av presidenten feirer i gatene i Istanbul. Foto: Emrah Gurel / AP Foto: Khalil Hamra / AP Foto: DILARA SENKAYA / Reuters Foto: YASIN AKGUL / AFP Foto: UMIT TURHAN COSKUN / AFP Foto: HANNAH MCKAY / Reuters Motkandidat Kemal Kilicdaroglu var tett fulgt av livvaktene. I sin tale sa han at han var lei seg for Tyrkias fremtid. Foto: BULENT KILIC / AFP

Kemal Kiliçdaroglu kritiserte valget i en direktesendt tale klokken 20.45 norsk tid.

– Dette var det mest urettferdige valget på flere år, sa opposisjonslederen.

Han oppfordret også støttespillerne til å «fortsette kampen for demokratiet».

– Dårlig rolleforståelse

Professor i Tyrkia-studier Einar Wigen mener det er uheldig at tyrkiske medier erklærer seier til en kandidat før alle stemmene er talt opp.

– Dette er en del av problemene som er rundt tyrkiske valg, at mediene erklærer en vinner, sier Wigen og fortsetter:

– Det vitner om dårlig rolleforståelse. Det er opp til valgrådet å erklære en vinner. Når medier først erklærer en vinner blir det vanskelig for valgrådet å erklære på noen annen måte.

Pinar Tank er seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo. Hun mener det ikke er overraskende at Erdogan vant.

– Gitt hans muligheter til å kontrollere det politiske narrative rundt hans eget lederskap av landet, forteller hun og utdyper:

– Erdogan hadde en overlegen kapasitet til å nå ut til konservative velgermasser som ser på statskontrollerte medier.

Les også: Kan avgjøre skjebnen til millioner av flyktninger

Noen av de store kampsakene under valget har vært økonomi, flyktningsituasjonen og håndtering av jordskjelvkatastrofen.

Flere velgere har også manglet tro på at opposisjonen kunne håndtere de store krisene Tyrkia står overfor, mener Tank.

– De har ikke klart å overbevise velgerne fordi de er en allianse av diverse partier, og i de siste to ukene har de forandret deres budskap om å inkludere alle minoriteter ved å plutselig ønske å fremstille seg som hardbarka nasjonalister.

– Ikke et rettferdig valg

– Han er en mann av folket, sier Erdogan-velger Ali Aydogan til NRK.

I byen Kahramanmaraş hører man folk som feirer etter de siste tallene fra YSK.

Til tross for at innbyggerne ble hardt rammet av jordskjelvkatastrofen har flere stemt på den sittende presidenten.

På spørsmål om man skylder på Erdogan for håndteringen, tilbakeviser Aydogan kritikk.

Bokhandler AL Aydogan håper veldig at sittende president Erdogan vinner. Foto: SIDSEL WOLD / NRK

– Nei, det er ikke under hans kontroll. Hvis det var en annen regjering kan det hende vi ikke hadde kommet oss så langt som vi har nå, forteller han.

I Istanbul møter NRK den 26-årige journaliststudenten Irem Ilyada Zoodsma og Yakup Özbay. De støttet opposisjonen.

– Dette var ikke et rettferdig valg, sier Zoodsma.

– Er du trist?

26 år gamle Irem Ilyada Zoodsma og Yakup Özbay støttet opposisjonen i Tyrkia. Foto: åse marit befring / nrk

– Ja, selvfølgelig veldig trist. Vi vil fortsette kampen, vi kommer ikke til å stoppe, sier hun.

Tyrkias mektigste mann

Landets 12. president, Erdogan (AKP) har vært landets leder i to tiår; han satt som Tyrkias statsminister i perioden 2003–2014 og president siden 2014 og til i dag.

Nå skal han sitte i fem nye år.

Kemal Kiliçdaroglu, leder av det republikanske folkepartiet, CHP holdt en tale etter valgnederlaget. Foto: BULENT KILIC / AFP

Les også: Om Erdogan seirer: – Mange snakker om å dra

«Tyrkias Gandhi»

Med en mild og rolig røst, står «Tyrkias Gandhi» i sterk kontrast til Erdogan. Kemal Kiliçdaroglu, som han egentlig heter, leder CHP og er trolig Tyrkias viktigste opposisjonsleder.

Kiliçdaroglu har iallfall samlet den sterkeste motstanden Tyrkias mektigste politiker, Erdogan, har opplevd i løpet av sin periode som statsminister og president – selv om opposisjonen kom til kort i første valgrunde.

14. mai fikk Erdogan 49.4 prosent av stemmene, mens opposisjonsleder Kiliçdaroglu fikk 44.96 prosent.

I over 20 år har Erdogan styrt Tyrkia i en retning som har gjort landet stadig mer polarisert og autoritært. ​​​​​​