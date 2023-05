Ved et smalt bord på en fortauskafe sitter to unge tyrkere og drikker te og røyker.

Melike Celik er blant over 5 millioner førstegangsvelgere som drømte om en endring. Men nå er håpet nesten slukket.

– Jeg er ikke veldig håpefull, nei. Håpet forsvant da Sinan Ogan gikk ut og støttet Erdogan i 2. runde, sier 19-åringen. Ultranasjonalisten Ogan fikk litt over 5 prosent i første valgrunde.

Tankene om en fremtid i et annet land har begynt å spire.

– Det er mange som snakker om å dra. Også vi vurderer det, sier venninnene i kor uten at de har noen tanker om hvor de vil.

VIL DRA: Melika Celik (19) og venninnen Nehir (17) sitter på en kafe i Istanbul når NRK møter dem. De vil helst ikke vise ansiktene sine. Foto: åse marit befring / nrk

– Selv Syria duger, sier venninnen Nehir (17) og ler. De vil ikke stå frem med bilde siden foreldrene deres stemmer på Erdogan.

Antall unge mellom 20 og 34 år som emigrerte fra landet økte med rundt 30 prosent i 2020 sammenlignet med året før, ifølge Tyrkias statistiske institutt. Det til tross for at det var et pandemiår. Tallene for i fjor, som er det første året etter pandemien, er ikke offentliggjort ennå.

5 NYE ÅR: Erdogan har allerede sittet to perioder som president, og kan bli valgt for tredje gang Foto: Reuters 5 NYE ÅR: Erdogan har allerede sittet to perioder som president, og kan bli valgt for tredje gang Foto: Reuters

Førsteamanuensis ved Sabaci-universitetet i Istanbul, Berk Esen, tror hjerneflukten kommer til å forsterkes hvis Recep Tayyip Erdogan vinner.

– Hjerneflukten har allerede begynt, og det vil bare tilta. Men jeg tror mange venter til det endelige valgresultatet er klart i håp om at de slipper, mener han.

VESTEN: Folk med høyere utdanning vil søke seg til vesten, mener førsteamanuensis Bert Esen Foto: åse marit befring / nrk

Men blir det ingen endring tror han en bølge av høyt utdannede tyrkere vil søke seg til Vesten for både for økonomisk og politisk trygghet. Les også: Hva betyr det for verden om Erdogan vinner?

Alternative løsninger på krisen

Frykten er at den allerede skakkjørte økonomien vil bli verre hvis Recep Tayyip Erdogan får fem nye år som president.

Han har møtt den skyhøye inflasjonen med uortodokse metoder, for han vil nemlig ikke sette opp renten.

– Liraen vil uten tvil falle fordi den blir holdt kunstig oppe. Med en svakere lira vil vi gå inn i en resesjon med økende arbeidsledighet og fattigdom. Tyrkere som har forsøkt å opprettholde en viss levestandard vil få det mye verre, mener Esen.

PRISVEKST: Mange har ikke lenger råd til å handle som før grunnet prisene som skyter i været Foto: Åse Marit Befring / NRK

Etter først valgomgang reagerte markedene negativt. Og før helgen falt Tyrkias valutareserver til under null for første gang siden 2002. Det vil si til det året Erdogans parti AKP kom til makten.

– Den økonomiske modellen vi har nå er ikke bærekraftig, og det vil slå inn for fullt etter valget. Vi kommer til å oppleve ustabilitet og liten forutsigbarhet både på den politiske og økonomiske arena, tror Esen.

Under Erdogans styre har også ytringsfriheten blitt kneblet. Tyrkere risikerer å få politiet på døra for å skrive eller dele noe på sosiale medier som myndighetene mener er falske nyheter. Og kan dømmes til inntil tre års fengsel for å fornærme presidenten.

LEDER: Recep Tayyip Erdogan (69) ligger best an til å vinne presidentvalget Foto: AP

De vanskelige valgene

– Hvis Erdogan vinner igjen kommer alle tyrkere til å dra, sa Resul Huseynzade da jeg møtte ham i januar i år. Klimaaktivisten var en av over 5 millioner velgere som skulle stemme for første gang.

Jeg møtte ham også rett før valget, og da var han veldig optimistisk og drømte om alle mulighetene de ville få til å påvirke samfunnet i en annen retning hvis Erdogan tapte.

Når jeg kontakter ham igjen, er tonen en annen.

– Dagen derpå orket jeg ikke stå opp av senga, sier 18-åringen med en sørgmodig stemme. Han har kommet seg over sjokket og begynt på planlegge noe han aldri ønsket.

– Jeg tenker faktisk på å dra. Her vil vi ikke lenger ha noen menneskerettigheter, frihet eller rettssikkerhet hvis Erdogan vinner igjen, sier han dystert.

PLANLEGGER NYTT LIV: Resul Huseynzade har begynt å legge planer for et liv i et annet land. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Han forteller at mange han kjenner ved universiteter og høyskoler allerede har begynt å søke seg ut.

18-åringen arrangerte klimaprotestene i Istanbul i 2019 da millioner av unge mennesker gikk ut i gatene verden over inspirert av Greta Thunberg. Men siden har klimaet for protester i Tyrkia hardnet.

– Jeg som aktivist risikerer å bli arrestert hvis jeg blir, frykter han.

Men han gir ikke opp før resultatet er klart. Nå bruker han de siste timene før valget som avgjør hans fremtid på å overbevise tvilerne.