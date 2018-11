Enda en Trump-kontakt vil inngå avtale med Mueller

Corsi bekrefter overfor flere nyhetsbyråer at han har forhandlet om å inngå en avtale med påtalemyndigheten, men vil ikke si mer om saken.

Jerome Corsi har nære bånd til tidligere Trump-medarbeider Roger Stone, som er sentral i etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalgkampen i 2016 og eventuelt samarbeid med Trump-kampanjen.

Jerome Corsi bistod Stone med innhenting av bakgrunnsmateriale for bruk i valgkampen.

Corsi uttalte under en YouTube-sending i forrige uke at han venter å bli siktet for å ha løyet for politiet, men framholdt da at han var uskyldig.

Russland-etterforskningen i kronologisk rekkefølge Ekspandér faktaboks I januar 2017 besluttet Representantenes hus i Kongressen å granske påstander om kontakt mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA.

I februar 2017 skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre tilknyttet Trump gjentatte ganger i 2016 hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter.

I februar 2017 viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler.

Trump måtte samme måned sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.

I mars 2017 ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i 2016 uten å ha opplyst om det.

Samme måned bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsket Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere. 10. mai ble Comey avsatt av Trump.

17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske den mulige russiske innblandingen i valget.

I juli 2017 ble det kjent at Trumps sønn, Donald junior, i juni året før hadde et møte med en russisk advokat, etter å ha blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Informasjonen skulle stamme fra russiske myndigheter. Trump seniors svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet. Presidenten sier han ikke kjente til møtet.

I oktober 2017 ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates tiltalt av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

En tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmet samtidig å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen.

1. desember 2017 ble det kjent at Michael Flynn siktes av spesialetterforsker Robert Mueller for å ha løyet til FBI om sin Russland-kontakt, noe Flynn har innrømmet. Han er ennå ikke dømt.

16. februar 2018 opplyser Mueller at en storjury har reist tiltale mot 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaper for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget.

9. april foretar FBI en razzia mot Trumps tidligere advokat Michael Cohen etter henvisning fra Mueller. Noen måneder senere sier Cohens advokat, Lanny Davis, at Cohen gjerne vil bidra i Russland-etterforskningen.

13. juli 2018 opplyser justisdepartementet at en storjury på Muellers anmodning har tiltalt tolv agenter fra den russiske militære etterretningstjenesten for blant annet hacking av Demokratene før valget.

21. august 2018 blir Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto. Hans forretningspartner Rick Gates, som har erklært seg skyldig i to forhold, vitner mot ham under rettssaken.

7. november får USAs justisminister Jeff Sessions sparken. Han erstattes av Matthew Whitaker, som tidligere har uttalt seg svært kritisk om Muellers arbeid.

21. november 2018 bekrefter Trump at han har gitt skriftlige svar på spørsmål fra spesialetterforsker Robert Mueller om Russlands antatte valginnblanding. (NTB)

Hvem visste hva om Wikileaks?

Muellers etterforskere har avhørt Jerome Corsi som ledd i granskingen av Roger Stones mulige forbindelse til og samarbeid med Wikileaks.

John Podesta var sjef for Hillary Clintons valgkamp. Hans e-postkonto ble hacket og e-postene offentliggjort av Wikileaks. Foto: Patrick Semansky / AP

Amerikanske etterretningstjenester mener Russland sto bak tyveriet av en stor mengde e-poster fra Demokratene under valgkampen i 2016, e-poster som senere ble offentliggjort av Wikileaks.

Offentliggjøringen ble et stort problem for Clintons valgkamp, og antas å ha bidratt til valgnederlaget.

Muellers etterforskere jobber for å finne ut om Stone på forhånd hadde kjennskap til Wikileaks' offentliggjøringer, om Stone fikk se e-postene som skulle offentliggjøres og hvilken kontakt det eventuelt var mellom WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange og Stone.

Julian Assange er også i søkelyset, viste et hemmeligstemplet rettsdokument i forrige uke.

Corsi har tidligere uttalt at han ikke kan erindre noen forbindelse mellom Stone og Assange.

Under sterkt press

Roger Stone på sin side skriver i en uttalelse at han ikke var klar over at Corsi ønsker å inngå en avtale med etterforskerne, men legger til at Corsi har vært under et sterkt press.

Roger Stone har siden 1990-tallet arbeidet for Donald Trump. Under valgkampen i 2016 var han både offisiell og uoffisiell rådgiver. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

– Han har tidligere fortalt at han gang på gang er blitt spurt om ting som han mener ikke har skjedd, skriver Stone ifølge Ap.

Selv benekter Stone kjennskap til innholdet i de stjålne e-postene, hvem som var kilden til dem eller nøyaktig kunnskap om når de skulle offentliggjøres.

Stone opplyser at Corsi aldri viderebrakte informasjon om e-postene eller viste frem dokumenter som omhandlet dem til ham.

En talsmann for Muellers etterforskningsgruppe ønsker ikke å si noe om avtalen, ifølge The Washington Post.

Har gitt tilgang til e-poster og Twitter-meldinger

Jerome Corsi utga boken "The Obama Nation" under valgkampen i 2008, håpet var å stanse Demokratenes presidentkandidat. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Jerome Corsi har tidligere jobbet for nettstedet InfoWars, kjent for sin spredning av konspirasjonsteorier.

Han har samarbeidet med granskerne i rundt to måneder, og har levert inn to datamaskiner og en mobiltelefon. Han har også gitt FBI tilgang til e-postkontoer og Twitter-meldinger.

Nylig har han imidlertid uttalt at samtalene med etterforskerne har «gått i lufta».

– Jeg regner med at jeg i løpet av de nærmeste dagene vil bli tiltalt av Mueller, har Corsi uttalt, samtidig som han ba om donasjoner til et fond til juridiske utgifter.