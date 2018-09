Trump frigir dokumenter fra Russland-etterforskningen

Dokumentene skal inneholde tekstmeldinger og informasjon rundt flere høytstående tjenestemenn i justisdepartementet og FBI, som Trump selv har gått hardt ut mot det siste året.

Det er ikke kjent hvor fort dokumentene offentliggjøres. Justisdepartementet og kontoret til sjefen for etterretningstjenestene, Daniel Coats, sier i en pressemelding at de samarbeider for å oppfylle Trumps ordre.

Først må dokumentene gjennomgås, noe som allerede skal være i gang.

SMS-er offentliggjøres

Ifølge talskvinne Sarah Sanders nedgraderer Trump 21 av 101 sider fra FISA-kjennelsen som åpnet for overvåking av tidligere Trump-medarbeider Carter Page. FISA er forkortelsen for Foreign Intelligence Surveillance Act.

I tillegg har presidenten bedt justisdepartementet offentliggjøre tekstmeldinger mellom tidligere FBI-direktør James Comey, tidligere visedirektør i FBI Andrew McCabe, tidligere FBI-advokat Lisa Page, FBI-agent Peter Strzok og justisdepartementsansatt Bruce Ohr.

Meldingene skal være relatert til granskingen om mulig russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Kritikk fra Demokratene

Trump tok den usedvanlige avgjørelsen etter at flere av hans allierte i Kongressen har hevdet granskingen var ensidig og preget av at etterforskerne var imot Trump, ifølge nyhetsbyrået AP.

Demokratene har kritisert forespørselen, fordi de mener Republikanerne forsøker å undergrave justisdepartementet for å beskytte Trump fra spesialetterforsker Robert Muellers Russland-gransking.