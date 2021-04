En vaksinesuksess i Latin-Amerika

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykepleieren Pamela Muños har en spesiell jobb. Hun reiser rundt og vaksinerer gamle og syke mot covid-19.

– Vi drar hjem til folk, fordi det er vanskelig for dem å komme til oss, sier sykepleieren i en reportasje fra TV-byrået Reuters.

Hun er ansatt ved sykehuset i Huépil – en småby 50 mil sør for Chiles hovedstad Santiago.

Hver dag reiser hun rundt i en ambulanse med vaksinedoser fra kinesiske Sinovac og amerikanske Pfizer. Og tjenesten er svært populær.

Sykepleier Pamela Muños forbereder en ny vaksinering i byen Huépil i Chile. Foto: Reuters TV

– Jeg er glad de kommer. For nå slipper jeg å gå ut og risikere å bli smittet, sier en eldre kvinne som får sin andre dose og er fullvaksinert.

– Stor suksess

Direktør Lorenzo Leon i Caritas i Chile roser myndighetene og helsevesenet for vaksinesuksessen. Foto: Caritas Chile

Chile med sine over 17 millioner innbyggere er eneren her i Latin-Amerika når det gjelder vaksinering mot covid-19. Rundt 37 prosent av landets voksne befolkning har fått minst én vaksinedose. 21 prosent er fullvaksinert. Med 57 doser pr. 100 innbyggere, er landet blant de ledende i verden.

– Vaksineringen i Chile har vært en stor suksess, sier direktør Lorenzo León i Caritas, landets største hjelpeorganisasjon.

– En av grunnene er at regjeringen har gjort en god jobb med å skaffe vaksiner. En annen er at vi har et dyktig helsevesen. Det er godt organisert og har lang erfaring med vaksinering, sier han i et intervju med NRK.

– Dårlig disiplin

– Men suksessen har sin bakside, sier Claudio Castillo.

Han er ekspert på folkehelse ved Universitetet i Santiago.

– Jo flere som blir vaksinert, jo mindre farlig tror folk at pandemien er. Dermed utsetter de seg for større risiko enn de gjorde før vaksineringen startet, sier eksperten til Reuters.

Dårlig smittedisiplin, særlig i ferietiden i januar og februar, er en viktig grunn til at Chile nå er rammet av en ny kraftig koronabølge.

Tallet på dødsofre er de høyeste under hele pandemien. I alt har nærmere 24.000 mennesker dødd av covid-19 i Chile. Dette ifølge nettstedet Worldometer.

– Vi er svært bekymret for spredningen av covid-19, særlig fordi vi nå har fått tilfeller av det brasilianske og det britiske mutantviruset sier Chiles helseminister Enrique Paris.

Den nye koronabølgen har skapt en kritisk situasjon ved sykehusene i Chile. Foto: Esteban Felix / AP

Fulle sykehus

Den nye smittebølgen har ført til en ny, alvorlig krise ved sykehusene. Direktør Lorenzo Leon i Caritas frykter at situasjonen blir enda verre.

– Det vi ser er et sammenbrudd i sykehusvesenet. 95 prosent av kapasiteten er belagt, og tendensen er at smitten øker, sier han i intervjuet med NRK.

Den nye korona-bølgen førte til at det ble en trist påske for chilenerne. Hovedstaden Santiago og flere andre områder opplevde full nedstengning. 70 prosent av landets innbyggere lever med nye og strengere smittetiltak.

Men til tross for tilbakeslaget, snakker chilenerne nå om et «siste krafttak» før vaksinen kan gi dem et bedre liv.