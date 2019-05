En rekke populære apper kan forsvinne fra Huawei-telefoner

Den amerikanske teknologigiganten Google og kinesiske Huawei har gjennom flere år samarbeidet tett.

Huawei benytter det Google-eide operativsystemet Android på sine mobiltelefoner. Det kan det nå bli en slutt på. Endringene gjelder imidlertid ikke telefoner som allerede er solgt.

Nyhetsbyrået Reuters melder at Google har bestemt seg for å kutte deler av samarbeidet med Huawei.

– Huawei vil bare kunne bruke den offentlige (åpen kildekode) versjonen av Android og vil ikke kunne få tilgang til applikasjoner og tjenester fra Google, sier en kilde med kjennskap til saken til nyhetsbyrået.

På svarteliste i USA

I forrige meldte New York Times at Huawei er oppført på Trump-administrasjonens svarteliste over teknologiselskaper som utgjør en sikkerhetsrisiko.

Selskapet får dermed ikke kjøpe tjenester fra amerikanske selskaper uten myndighetenes godkjenning.

Huawei har reagert kraftig på de nye restriksjonene.

Flere populære Google-apper og tjenester vil trolig forsvinne fra Huawei-telefoner. Foto: Arnd Wiegmann / Reuters

Mister Gmail og Youtube

Reuters meldte først at alle Huawei-telefoner vil miste tilgangen til oppdateringer i operativsystemet Android, men dette ble senere avkreftet av Google.

– Google Play og sikkerhetsbeskyttelsen fra Google Play Protect vil fortsette å fungere på eksisterende Huawei-enheter, sier en ikke navngitt talsmann for Google til Reuters.

I tillegg vil populære apper som Youtube og Gmail trolig bli utilgjengelige på Huawei-telefoner. Huawei-kunder vil også miste tilgangen til Googles digitale applikasjonskatalog Google Play.

Flere detaljer er imidlertid ikke klare og det pågår fortsatt dialog mellom Google og Huawei.

Uansett vil avgjørelsen vil altså få store konsekvenser for Huawei-kunder i alle land unntatt Kina. Der er nemlig de fleste av Googles tjenester og applikasjoner blokkert av myndighetene.

USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping. Foto: Damir Sagolj / Reuters

Huawei-debatt i flere land

I en rekke land pågår det en stor debatt om hvorvidt Huaweis teknologi skal benyttes i det kommende 5G-nettet, og annen viktig infrastruktur for telekommunikasjon.

Grunnen er frykt for spionasje som følge av en lov som ble innført i Kina i 2017, som lovpålegger alle selskaper å samarbeide med myndighetene i etterforskningsarbeid.

Torsdag meldte NRK at Huawei tilbyr Norge en «No-spy-agreement».