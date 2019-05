Huawei reagerer på Trumps nye forbud

President Trump signerte onsdag en erklæring om en «nasjonal nødssituasjon» som forbyr amerikanske selskaper fra å bruke utenlandsk utstyr som «utgjør en uakseptabel risiko for USAs nasjonale sikkerhet eller sikkerheten til amerikanske borgere».

Selv om ingen konkrete selskap eller land nevnes i erklæringen, som annonseres idet handelskrigen mellom USA og Kina ser ut til å trappes opp, ses den på som et tiltak for holde det kinesiske selskapet Huawei ute fra det amerikanske markedet.

I USA er det frykt for at selskapet utgjør en spionasjerisiko. Landet har på det sterkeste advart mot å bruke 5G-teknologi fra Kina og hevder at selskap som Huawei er pålagt å dele opplysninger med kinesiske etterretningsmyndigheter.

– Får bare dårligere alternativer

Etter Trumps erklæring onsdag, har Huawei selv valgt å svare på tiltaket fra den amerikanske presidenten.

– Å begrense Huaweis muligheter til å gjøre forretninger i USA vil ikke gjøre USA tryggere eller sterkere. Det vil i stedet kun føre til at USA må ta til takke med dårligere og dyrere alternativer, sier Huawei i en uttalelse.

Selskapet sier videre at «urimelige restriksjoner» vil være i strid med Huaweis rettigheter og føre til juridiske problemstillinger.

USA forbyr allerede statlige etater å inngå kontrakter med Huawei eller andre selskaper som bruker Huaweis utstyr.

Huawei mener at USAs restriksjoner mot selskapet er urimelige. Foto: Wang Zhao / AFP

Mener USA opptrer «uhederlig»

Også kinesiske myndigheter reagerer på det de anser som urimelig undertrykkelse av kinesiske bedrifter fra amerikansk hold. I forkant av erklæringen gikk Gang Shuang, talsmann for Kinas utenriksdepartement, ut og ba USA om å opptre mer hederlig.

– En stund nå har USA misbrukt sin makt til å bevisst diskreditere og undertrykke spesifikke kinesiske bedrifter, noe som verken er hederlig eller rettferdig, sa talsmannen.

Foto: Andy Wong / AP

– Vi oppfordrer USA til å stanse den urimelige undertrykkelsen under påskudd av nasjonal sikkerhet og til å tilby et rettferdig og upartisk miljø.

Advarer flere mot Huawei

USA har også forsøkt å påvirke andre land til å snu ryggen til Huawei, men har hatt blandede resultater. Storbritannia, en av USAs nærmeste allierte, vurderer samarbeid med Huawei.

Britene vurderer å bruke de kinesiske elektronikkgigantene Huawei og ZTE når 5G-nettet skal bygges opp.

USAs utenriksminister Mike Pompeo var på besøk til Storbritannia tidligere denne måneden og advarte britene mot å bruke 5G-teknologi fra Kina.

– Hvorfor skal noen gi så mye makt til et regime som allerede har forbrutt seg mot digitale kjøreregler? Hva kan Hennes Majestets regjering gjøre for å forsikre seg om at denne teknologien ikke blir åpne dører for Kinas spionsjefer, spurte Pompeo i en tale han holdt i den konservative britiske tankesmia Center for policy studies.