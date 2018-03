En av Tyrkias siste frie aviser er i ferd med å kveles

Siden 1924 har avisen vært kjent for sin undersøkende journalistikk og krasse penner. I dag er Cumhuriyet en av svært få frie stemmer i et Tyrkia, der de fleste medier kontrolleres av myndighetene.

Men nå kan det være slutt også for denne avisen.

Annonsørene svikter fordi de ikke lenger tør å samarbeide med Cumhuriyet. Aydin Engin jobber nå både som sjefredaktør, kommentator og gravende journalist, siden flere av kollegene hans er arrestert. Han har ringt firmaer og forretningsfolk som var faste annonsører:

– De forteller at de får en telefon fra Ankara med advarsel fra myndighetene når de annonserer hos oss.

Nå har avisen ingen annonser lenger.

ERSTATTER: Kommentatoren Aydin Engin må fylle jobbene til både sjefredaktør Murat Sabuncu og gravejournalisten Ahmet Sik som begge sitter i fengsel. Foto: Gökçe Sungur / NRK

Myndighetene har tiltalt 17 av avisens medarbeidere for å ha drevet med «terrorpropaganda». I rettssaken er også journalistenes arbeidsmetoder satt på tiltalebenken.

– Regjeringen ønsker å kneble oss for godt, sier Engin til NRK.

Stengte avisredaksjoner

Etter kuppforsøket i juli 2016 begynte regjeringen å kneble opposisjonelle stemmer. Myndighetene stengte mediehus og pågrep pressefolk. Nå er Tyrkia landet som har flest journalister i fengsel etter Kina, rapporterte The New York Times. I 2017 lå Tyrkia på 155. plass på Reporters without Borders liste med 180 land. Norge lå på 1. plass, Nord Korea på siste.

Se også: Tyrkia fengsler flest journalister

ARRESTERT: «Dere er ikke alene» står det på banneret utenfor avishuset. Her ser vi styreleder Akin Atalay, redaktør Murat Sabuncu og gravejournalisten Ahmet Sik. Foto: Sidsel Wold / NRK

Myndighetenes jakt på Cumhuriyets journalister har også skremt bort lesere.

– Spesielt på den konservative landsbygda er folk redde for å bli «brennmerket» om de kjøper avisen, sier Engin.

Derfor er salgsinntektene mye lavere enn avisen er vant med.

Aydin Engin vet ikke om han har penger til å betale trykkeriet og medarbeidernes lønn denne måneden.

Støttespillere

Cumhuriyet har mange støttespillere i Europa som stadig besøker redaksjonen og roser journalistene for deres mot. Men selv om avisen sårt trenger penger, er det uaktuelt å motta støtte fra vestlige myndigheter. Da kan Tyrkias regjering beskylde redaksjonen for å være et talerør for vestlige makter.

MORGENDAGEN: – Når mine unge kolleger spør meg hva som vil skje i morgen eller neste uke, svarer jeg at jeg ikke vet. Og så sier jeg: La oss lage en god avis i dag, også ser vi hva morgendagen bringer. Foto: Gökçe Sungur / NRK

Det avisen håper på er økonomisk støtte fra en internasjonal presseorganisasjon.

Rettssak fredag

Fredag venter en ny runde i retten der Engin er en av de 17 tiltalte som risikerer fengselsstraff. Tre av de tiltalte sitter i fengsel, to er i utlandet, og de 12 siste er løslatt i påvente av rettssaken.

– Det mest avgjørende er å få ut våre tre fengslede kolleger, sier Engin.

Medarbeidere må forsvare seg mot påstanden om at de skal ha formidlet «terror-propaganda». Da Cumhuriyet skrev at tyrkisk etterretning forsynte opprørsgrupper inne i Syria med våpen, ble daværende sjefredaktør Can Dündar arrestert. Han flyktet til Tyskland.

Den fungerende sjefredaktøren har sluttet å håpe på gode nyheter.

– I dag er 70 prosent av tyrkiske medier direkte knyttet til regjeringen, mener Engin.

Om Cumhuriyet må gi opp, er nok en fri stemme kneblet.

– Folk er skremt til taushet

– De siste to årene har Tyrkia utviklet seg til å bli et skrekkvelde, mener den norske forfatteren Eugene Schoulgin som er visepresident i Pen International. Han har bodd i Istanbul i mange år og kjenner Tyrkia godt.

Han sier til NRK at det ikke bare er myndighetene som nå gjør det farlig å mene noe annet enn det styresmaktene godtar.

– Retorikken til regjeringen og ikke minst presidenten selv, har resultert i en lynsjestemning som mange opplever truende og farlig, sier han.

Eugene Schoulgin sier det er farlig å mene noe annet enn det myndighetene godtar i Tyrkia nå. Foto: Elisabet Davidsen / NRK

Schoulgin sier at forfatterforeningen Pen har gitt den tyrkiske avisen økonomisk støtte i mange år og at de vil fortsette med det.

– Vi har også vært aktive rettsobservatører i Tyrkia og kommer til å fortsette med det.

– Hva mister Tyrkia hvis denne avisen må legge ned?

– De mister den siste frie stemmen. Det finnes noen små publikasjoner som holder stand, men det finnes snart ikke opposisjon igjen. Folk er skremt til taushet, sier Eugene Schoulgin.