Pål Granlund har ledet den norske Elvis-fanklubben Flaming Star siden han startet den i 1965. Da var han 17 år gammel.

Nå er han 76 og leder fremdeles rundt 800 medlemmer. I mange år arrangerte Flaming Star selv turer til Memphis og Graceland.

Graceland er altså Elvis' tidligere hjem, der han døde i 1977. Granlund anslår at han har vært der rundt 30 ganger.

Da Pål Granlund, som startet den norske Elvis-fanklubben Flaming Star, møtte Elvis i New York i 1972. I bakgrunnen sees en mann med cowboyhatt som ligner på Elvis-manager Tom Parker. Foto: Privat

– Det er det vi kaller Mekka. Graceland er jo det nærmeste en kommer Elvis, dit Elvis-fans valfarter fra hele verden, sier han til NRK.

Ifølge CNN er Graceland en av de største turistattraksjonene i Sør-USA. På hjemmesiden hevder Graceland at de har over 500.000 besøkende årlig.

Hevder å ha pant i Graceland

Men hvorvidt Elvis-fans og nysgjerrige kan fortsette å valfarte til «kongens» hjem, ser ut til å være usikkert.

Tidligere denne uken kom nyheten om at skuespiller Riley Keough, barnebarn og arving etter legenden, går rettens vei for å hindre at Graceland selges på tvangsauksjon.

Riley Keough og bestemoren Priscilla Presley på Emmy-utdelingen i Los Angeles i januar 2024. Foto: Mike Blake / Reuters

Keough er datter av Elvis' datter Lisa Marie Presley. Etter at hun døde i januar i fjor, var Keough i rettslig strid med bestemoren Priscilla Presley over rettighetene til blant annet Graceland. De inngikk et forlik der Keough ble eneeier av eiendommen.

Men et privat investeringsselskap, Naussany Investments & Private Lending, hevder at Lisa Marie Presley hadde et utestående lån hos dem på 3,8 millioner dollar, drøyt 40 millioner kroner, da hun døde. De hevder også at Presley satte Graceland som sikkerhet på lånet.

Torsdag denne uken hadde de derfor planlagt en tvangsauksjon av Graceland. Men dette fikk Elvis' barnebarn stoppet.

Stoppet tvangssalg

Onsdag stoppet dommer JoeDae Jenkins i Tennessee tvangssalget midlertidig.

Dommer JoeDae L. Jenkins i retten i Shelby County i Memphis onsdag 22. mai. Foto: Karen Pulfer Focht / Reuters/ NTB

– Eiendommen vurderes som unik ifølge loven i Tennessee, og som unik vil et tap av eiendommen regnes som uopprettelig skade, sa Jenkins på høringen ifølge CNN.

Dommeren skal også ha sagt at det er bevis som tyder på at selskapet som forsøker å få gjennomført tvangssalget skal ha forfalsket dokumenter.

Dette har også Riley Keough hevdet, da hun forrige uke saksøkte selskapet for å stoppe auksjonen. Hun hevder de har falske dokumenter med forfalsket signatur.

Ifølge CNN uttalte en person, som hevdet å representere selskapet, etter høringen at Naussany Investments & Private Lending kommer til å droppe kravet. Dette er ikke bekreftet.

NBC News skriver om hvor vanskelig det er å finne ut av hvem som står bak selskapet i det hele tatt.

Videre må Keoughs advokat bevise dokumentfalsk for å stoppe salget for godt.

Graceland melder at attraksjonen vil fortsette sin virksomhet som de har i 42 år.

Trygg på at det løser seg

Leder av Flaming Star i Norge, Pål Granlund, kjenner til kontroversen, men mener det er vanskelig å vite hva man skal tro på.

– Jeg føler meg ganske sikker og trygg på at det løser seg på en eller annen måte, sier han til NRK.

– Hvis det ikke blir adgang for Elvis-fans til Graceland, så er det så stort tap. Det er Graceland, det er det som er igjen etter Elvis. Det er det som betyr noe, ikke hvem som eier det, legger han til.

Første gang Granlund traff Elvis, var i januar 1970, på nettopp Graceland. Også senere har fanklubblederen møtt stjernen andre steder.

Pål Granlund møter Elvis igjen, denne gangen i New York i 1974. Foto: Privat

Men eiendommen på over 52.000 kvadratmeter har en helt spesiell betydning for blod-fansen.

Granlund beskriver stedet som en attraksjon som, i tillegg til selve huset, også har et museum og et underholdningssenter. Han påpeker at flere fans er kritiske til business-delen av attraksjonen.

– Men for Elvis-fans er det det viktigste stedet. Det er ikke noe annet sted i verden som betyr noe mer. Er det en drøm du har, er det å komme dit. Graceland er det som betyr mest av alt, sier Granlund.