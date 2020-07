Kjell Elvis har sett ny verdsrekord i Elvis-synging

Klokka 03.11 tangerte Kjell Evis den eksisterande rekorden då han passerte 43 minutt, 11 minutt og 11 sekund med kontinuerleg framføring av Elvis-låtar.

Då han tangerte rekorden vart scena fylt av konfetti for å markere hendinga.

– No er han høg som eit tårn, rett og slett, seier ein særs fornøgd manager Helge Johansen til NTB.

Den gamle verdsrekorden i Elvis-synging – som altså no er slått – er på 43 timar, 11 minutt og 11 sekund. Rekorden har stått i 16 år, og vart sett av tyske Thomas «Curtis» Gäthje.

Skal slå rekorden skikkeleg

Jobben for teamet som sit i kulissane er no å få adrenalinet ned slik at Kjell Elvis får kvilepausane han treng og justerer energinivået slik at målet for rekordsynginga blir nådd.

Målet til Kjell Elvis er nemleg å synge i 50 timar og 50 minutt, noko som betyr at han skal halde fram med å synge fram til laurdag formiddag.

Etter å ha sunge i over 43 timar skulle ein kanskje tru at det har gått med ein dugeleg dose med kaffi, men der kjem Johansen med ei lita overrasking.

– Han har berre teke éin kopp kaffi hittil. Vi har med ein ernæringsekspert som har sagt at han ikkje skal drikke mykje kaffi. I staden har han fått smoothie, frukt og energibarar og ikkje noko fast føde utover dette, seier Johansen.

Rekordforsøket går føre seg i tredje etasje på sportsbaren Scotsman i Oslo sentrum.

– Når han er gjennom heile katalogen, snur han berre bunken og byrjar på nytt igjen. Favoritten hans er «An American Trilogy». Eg har høyrt «Teddy Bear» gått igjen ein del gonger òg, seier manageren.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Bekymra for stemma

Rekordforsøket blir strøymt direkte på nett. Stemma til Kjell Elvis er fredag kveld noko hås, ho brest iblant og ber tydeleg preg av å ha sunge i over 43 timar.

– Stemmen er det einaste eg er bekymra for. Det står ikkje på viljen, det mentale er på plass. Men vi har ein ernæringsekspert her som gir han mykje varmt vatn med sitron og honning, seier Johansen.

Kjell Elvis vekslar mellom å synge sitjande og medan han spaserer roleg fram og tilbake føre scena. Iblant vrikkar han på hoftene. Besøk på scena har han òg hatt, alt frå kaptein Rødskjegg frå Moss til dansepartnarar.

– Blir han ikkje frykteleg lei av Elvis-songane no?

– Han sa faktisk i stad at han var lei. Og det er første gong eg har høyrt han seie det, ler manageren.

Kjell Elvis (Kjell Henning Bjørnestad) Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Til eit godt formål

Etter reglane kan Kjell Elvis berre ta pause på fem minutt kvar time. Desse pausane kan han òg spare opp dersom han ønskjer. Ifølgje manageren har artisten teke eit par ti minutt lange «powernaps». Han har òg barbert seg medan han song, seier manageren.

I tillegg til å vere Elvis-entusiast er Kjell Elvis ambassadør for den ideelle stiftelsen Hvite Lilje. Det ambisiøse verdsrekordforsøket har òg som mål å samle inn pengar til å byggje nytt sjukehus for flyktningar i Myanmar.

