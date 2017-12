Dyrehage flytter pingviner innendørs etter ekstremkulde

Pingviner er kjent for å trives i kaldere strøk med snø og minusgrader. Denne uken ble det imidlertid for kaldt for pingvinene ved Calgary dyrehage i Canada, som måtte flyttes innendørs.

– På dager som dette er vi nødt til å ta det valget for dem fordi det er så kaldt, men andre dager gir vi dem mulighet til å gå inn og ut som de ønsker, sa Larissa Mark som er ansatt ved dyrehagen til Global News ifølge The Independent.

– Et tegn på at det er kaldt ute

Pingvinene i dyrehagen er av typen kongepingvin, og er vanligvis å finne i Subantarktiske regioner i Chile og Argentina og mer tempererte områder som Falklandsøyene.

Ifølge Mark er denne typen pingviner ikke like tilpasset temperaturene ned mot 25 minusgrader.

De lave temperaturene har for øvrig ikke satt en demper på antallet gjester. Bill Robinson besøkte dyrehagen sammen med sine to barn.

– Hvis pingvinene er innendørs vet du at det er et tegn på at det er kaldt ute, sa han til Global News.

Kulderekorder

Meteorolog John Smiths. Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

Nyttårsarrangementer er avlyst, problemene står i kø for flytrafikken og veier er stengt på grunn av ekstremkulde og snø i USA og Canada.

Det er satt kulderekorder i Midtvesten i USA ned mot 35 minus. Flere flyavganger er kansellert som følge av det.

– Kald luft har lagt seg over store deler av det nordamerikanske kontinentet. Det er særlig Canada som har fått merke det, sier meteorolog John Smits.



– Jeg ser det har vært temperaturer ned i minus 48.5 de siste dagene, mens uoffisielle kilder har vist minus 50 grader langt nor vest i Canada.

Det ikonisk turistattraksjonen Niagarafallet er nå nesten helt gjenfrosset. Foto: Aaron Lynett / AP

Niagarafallene frosset til is

På grensen mellom USA og Canada er deler av den ikonisk turistattraksjonen Niagarafallene nå nesten helt gjenfrosset.

– Den siste uken har det stort sett vært mellom 10–20 minus grader og da fryser både vannet i elven og ikke minst vanndråpene som piskes opp av fossefallet til is, sier Smits.

Niagarafallene er en turistattraksjon også midt på kalde vinteren. Foto: Aaron Lynett / AP

Sist gang Niagarafallene var helt islagt var i 2014.



– Sånn is kan vokse ganske fort og til slutt blir det et ispanser som kan skjule vannet. Vannet på innsiden har ikke fryst, men er på god vei.