Trump etterlyser «den gode gamle globale oppvarmingen»

– I øst kan det muligens bli den KALDESTE nyttårsaften noensinne. Kanskje vi kunne bruke litt av den gode gamle globale oppvarmingen, som vårt land, men ingen andre land, skulle betale BILLIONER AV DOLLAR for å beskytte oss mot. Kle dere godt!, skrev presidenten i en twitter-melding i dag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bakgrunnen for meldingen er at østkysten av USA er rammet av svært kaldt vær og store mengder snø.

Tweeten føyer seg inn i rekken av Trumps mange kritiske utspill mot global oppvarming, og er i tillegg et klart stikk mot Parisavtalen som han i sommer besluttet å trekke USA ut fra.

Bildet er tatt i New Hampshire denne uken. I store deler av USA har gradestokken krympet ned mot minus femten grader Celsius de siste ukene. Foto: Elizabeth Frantz / AP

– En vrangforestilling

Klimaforsker ved universitetet New South Wales i Australia, Matthew England, skal ifølge The Guardian ha stemplet Trumps utspill som «en ignorant vrangforestilling av hvordan jordas klima fungerer».

– Ingen sa at vinteren ville forsvinne med global oppvarming, men vintrene har blitt mye varmere og de ekstremt varme dagene har for lengst overgått de rekordkalde. Noen få kalde dager i USA betyr ikke at global oppvarming er over.

Flere klimaforskere kritiserer Trump for å bruke enkelthendelser til å dra konklusjoner om klimaet, og peker på at 2017 har vært det tredje varmeste året noensinne målt i USA.

Les også: Klimaskeptiker kan bli Trumps øverste miljørådgiver

Skylder på kineserne

Det er ikke første gang Trump bruker sosiale medier til å vise sin skepsis til klimaendringer. En artikkel fra det amerikanske mediehuset Vox fra juni viste at Trump har skrevet totalt 115 twitter-meldinger der han gjør narr av global oppvarming.

Han har gjentatte ganger hevdet at global oppvarming ikke eksisterer og påstod en gang at det var et konsept skapt av kineserne for å utkonkurrere amerikansk industri.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Neste presidentvalg kan bli avgjørende

I juni annonserte Trump at han ville trekke USA ut av den globale klimaavtalen som ble inngått i Paris, en avtale som nesten alle andre land i verden støtter.

Les også: Trump trekker USA ut av Parisavtalen: – Den straffer USA

Med det vil han også stanse USAs bidrag til Det grønne klimafondet som kanaliserer midler til utviklingsland for å hjelpe dem med å redusere klimagassutslipp.

I september 2016 kunngjorde verdens G20-ledere at de sluttet seg til Parisavtalen. Foto: How Hwee Young / AP

Presidentvalget i 2020 kan imidlertid stikke kjepper i hjulene på Trumps planer om å trekke USA ut av avtalen. Parisavtalen inneholder nemlig en klausul som gjør at ingen land kan trekke seg ut av avtalen før det har gått fire år.

Det betyr at beslutningen til syvende og sist ligger i hendene på personen som vinner det neste presidentvalget.

Les også: Obama etter at USA trekker seg fra Parisavtalen: – Fornekter framtida