Siste: Ved 11.30-tiden norsk tid melder nyhetsbyrået Reuters har redningsarbeidere har fraktet ut en person fra grotten og inn i en ambulanse som står like ved utgangen. Personen skal ha blitt fraktet på en båre, melder nyhetsbyrået.

– Vi bruker flere personer til dagens redningsoppdrag enn i går, og håper på gode nyheter i timene som kommer, sier provinsguvernøren Narongsak Osottanakorn.

Han bekrefter at dykkerne gjenopptok redningsoppdraget klokka 11 mandag morgen, lokal tid. Det vil si klokka 06, norsk tid.

Ifølge Osottanakorn skal ikke gårsdagens regnskyll ha ødelagt for redningsoperasjonen.

– Alt utstyret er klart. Surstofflaskene er klare, sa guvernøren da han bekreftet at del to av redningsaksjonen er i gang.

Narongsak Osottanakorn bekrefter at dykkerne gjenopptok redningsoppdraget klokka 11 mandag morgen, lokal tid. Det vil si klokka 06, norsk tid. Foto: Tyrone Siu / Reuters

NRK er på stedet og har observert tre ambulanser på vei ut av grotta mandag.

Det har også vært fløyet inn et helikopter til området.

Det har så langt vært lite informasjon fra thailandske myndigheter mandag morgen. Pressen har ikke tilgang til grotteinngangen, men må dekke redningsarbeidet et godt stykke unna.

Et helikopter flyer over Tham Luang-grotta mandag morgen. Foto: YE AUNG THU / AFP

Har ikke truffet foreldra sine

De fire guttene som ble reddet ut søndag skal være sultne, men ved god helse, opplyser lederen for redningsoppdraget til Reuters.

Guttene har så langt ikke truffet sine familiemedlemmer. Årsaken er at de først må undersøkes for smittsomme sykdommer de kan ha pådratt seg i grotta. Osottanakorn sier at familiemedlemmer vil kunne snakke med barna sine bak et glassvindu eller på avstand.

Foreldrene har heller ikke fått vite hvem av de 12 guttene som er reddet ut og ligger på sykehus.

Oksygentanker som brukes i redningsaksjonen fraktes til grotten hvor ni personer fortsatt sitter fanget. Foto: Soe Zeya Tun / Reuters

– Det er på grunn av respekt for de familiene som fortsatt har sine sønner fanget inne i grotta, begrunner provinsguvernøren Narongsak Osottanakorn.

Somboon Sompiangjai er faren til en av guttene.

– Jeg håper på flere gode nyheter i dag, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Fortsatt sitter åtte gutter og treneren deres igjen i grotta. Både truende regn og lite oksygen inne i grotta gjør at det haster å få alle ut.

Sent søndag kveld opplyste provinsguvernør Narongsak Osottanakorn at redningsoperasjonen vil få et opphold på mellom 10 og 20 timer, blant annet fordi oksygenflaskene som brukes i arbeidet må fylles igjen.

I tillegg måtte spesialdykkerne hvile før de kan fortsette den svært krevende og farefulle operasjonen.

Les: Guttene skal ha fått beroligende medisiner da de ble fraktet ut

TRANGT: Noen av områdene som guttene og dykkerne må komme seg forbi for å komme ut er på under en halv meter. Foto: Melinda Furulund / NRK

Til sammen 90 spesialdykkere har deltatt i redningsoperasjonen. 50 av disse er utenlandske dykkere, mens 40 kommer fra Thailand.

Guttene, som alle er i alderen 11 til 16 år, og den 25 år gamle fotballtreneren deres, har vært innesperret i den oversvømte grotten siden lørdag 23. juni.