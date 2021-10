Det britiske hoffet opplyste i går, tirsdag, at dronning Elizabeth melder avbud til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow 1. november.

Dette selv om den 95 år gamle monarken skal være svært opptatt av klimasspørsmål og håper at landene under møtet kan enes om flere vidtrekkende tiltak for å bremse klimaendringene.

Dronningen tilbrakte sin første natt på sykehus på åtte år fra onsdag til torsdag i forrige uke.

Kvelden før, tirsdag 19. oktober, strålte hun som hun vertskap for politikere og næringslivsledere, inkludert statsminister Boris Johnson og Bill Gates, på Windsor Castle.

Så kom beskjeden om at 95-åringen motvillig var gått med på å roe ned og droppe en planlagt todagerstur til Nord-Irland, blant annet for å hvile ut før hun skulle til Glasgow.

En knapp uke etter var hun tilbake igjen, og jobber hjemmefra.

Tirsdag gjennomførte hun flere audienser via video fra Windsor Castle, mens gjestene var på Buckingham Palace.

Ifølge BBC vil dronningen sende en digital hilsen til møtedeltakerne på COP26 i stedet for å møte dem direkte.

Dronning Elizabeth mottar den sveitsiske ambassadøren til Storbritannia i digital audiens 26. oktober. Hun befant seg på Windsor Castle... Foto: AP

...mens ambassadøren stod i mottakelsesrommet på Buckingham Palace. Foto: Pool / Reuters

Hemmelighold

Avlysningen av Glasgow-besøket setter fart i spekulasjonene om hvordan det helsemessig står til med verdens eldste monark.

Etter beskjeden om at dronningen måtte hvile i forrige uke, kom meldingen om at hun skulle ta noen foreløpige tester på sykehuset.

At sykehusbesøket hadde vart over natten, ble først bekreftet av Buckingham Palace torsdag kveld, over ett døgn etterpå.

Bekreftelsen kom også etter at The Sun skrev at dronningen hadde overnattet kun av «praktiske grunner» – det var for sent å kjøre de 42 kilometerne tilbake til Windsor.

En rekke kongehuseksperter og kilder på innsiden har kommentert og reagert på at ikke kongehuset fortalte om overnatting med en gang.

Kongereporter Nicholas Witchell uttalte på BBCs frokostshow fredag at han er redd mediene ikke får presentert hele sannheten om dronningens helse.

Han påpekte at journalistene stolte på meldingene fra Buckingham Palace. Deretter stilte han spørsmål ved hvorvidt de nå kan ha tillit til Buckingham Palace.

Mens dronningen var på King Edward VII’s Hospital i London, vaiet det britiske kongeflagget The Royal Standard over Windsor Castle.

Flagget skal signalisere hvor majesteten er, enten det brukes på biler, under offentlige besøk – eller når dronningen er hjemme.

Kongereporter Peter Hunt kalte det et «mislykket forsøk» på å dekke over sykehusoppholdet.

– Buckingham Palace har ikke råd til et tillitsbrudd, med alt de skal håndtere, påpeker han.

Når monarken er hjemme ved Windsor Castle, er flagget heist. At flagget ikke ble firt under sykehusoppholdet vekker oppmerksomhet. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Et statsanliggende

I en analyse skriver kongereporter for BBC, Sarah Campbell , at det er utfordrende for kongehuset å balansere hensynet til å gi offentligheten tilstrekkelig informasjon om monarkens helse, og samtidig ta hensyn til at personen Elizabeth har krav på privatliv.

– Det var derfor nyheten om at hun skulle til sykehus for undersøkelser, ble holdt tilbake, skriver Campbell.

Samtidig er dronningen statsoverhode, ikke bare i Storbritannia, men i ytterligere 15 land i Samveldet av nasjoner. Det innebærer et stort behov for å vite hvordan det faktisk går med henne. Interessen øker, desto eldre hun blir.

Fakta om dronning Elizabeth II Ekspandér faktaboks Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London.

Siden 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh. Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn.

Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde.

Kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953.

Hun er også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 15 av samveldelandene utenom Storbritannia.

Verdens eldste monark og den som har sittet nest lengst på tronen, etter Thailands kong Bhumibol, som døde i 2016. Han var konge i 70 år og 127 dager.

Elizabeth er den britiske monarken som har sittet lengst på tronen noensinne, etter at hun slo den gamle rekorden til sin tippoldemor dronning Victoria.

Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, ettersom hennes far var fetter av avdøde kong Olav. Kilde: NTB

– Til tross for at hun tilsynelatende er ved god helse og fornøyd på de tallrike arrangementene hun har deltatt ved i det siste, kan det ikke stikkes under en stol at hun er 95 år gammel, påpeker Cambell.

Dronningen godkjenner utstillingen av "dessertbordet" til dronning Victoria. Utstillingen var en del av sommerprogrammet på Buckingham Palace. I bakgrunnen en smilende prins Andrew. Foto: Pool / Reuters

Vil være aktiv

Dronningen var i isolasjon på Windsor Castle under pandemien og mistet ektemannen prins Philip i april. Hun skal ha et stort ønske om å være aktiv.

Etter at hun kom hjem fra sitt årlige opphold på Balmoral i Skottland, har hun vært svært aktiv.

Bare i oktober har hun deltatt ved minst 16 offisielle arrangement, fram til 20. oktober.

1. oktober markerte dronning Elizabeth og prins Charlesstarten på den årlige treplantingsesongen på Skottland-slottet Balmoral i sammen med lokale barn. Foto: Pool / Reuters

Mens prins Philip trakk seg tilbake fra offentlige oppgaver året han fylte 96 år, planlegges det for tiden for dronningens platinumjubileum neste år. 6. februar har hun vært dronning i ufattelige 70 år.

I tillegg til et fullpakket offisielt program, har dronningen fylt kalenderen med sosial omgang etter gjenåpningen.

I oktober ble den britiske monarken for første gang avbildet med stokk på et offisielt oppdrag. Foto: Geoff Caddick / AFP

Kongeekspert Russel Myers har uttrykt forståelse for dronningens ønske om å være aktiv og komme seg ut og tilbake på jobb, etter et tøft år.

– Restriksjonene er hevet for medlemmer av kongefamilien, og alle er på vei tilbake på jobb.

Men alle trenger en hvil innimellom, dronningen også.

– Hun er utkjørt. Jeg er utslitt bare etter å ha lest alt hun har drevet med, sier Myers.

