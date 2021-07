Prins Harry bretter ut livet i kongefamilien i «intim og inderlig» bok

I mars ga prins Harry (36) og hans kone Meghan (39) et lite flatterende innblikk i det indre liv i det britiske kongehuset i et mye omtalt intervju med Oprah Winfrey.

I intervjuet kom paret med påstander om blant annet dårlig fordekt rasisme, ufin mottakelse av Meghan og at forholdet mellom kongefamilien og paret var svært anstrengt.

Ifølge BBCs kongekorrespondent Daniela Relph, ble det holdt krisemøter mellom flere av de kongelige på det britiske slottet etter intervjuet.

Nå avslører prinsen at han har mer på hjertet. For tiden jobber han med en bok som etter planen skal utgis av forlaget Penguin Random House neste år.

I selvbiografien skal prins Harry skrive om opp- og nedturer fra sitt 36 år lange liv i kongefamilien.

– Jeg skriver ikke dette som prinsen jeg ble født, men som mannen jeg har blitt, melder 36-åringen i en uttalelse.

Fra barndommen til i dag

– Jeg har båret mange hatter i løpet av årene, både bokstavelig og symbolsk – og mitt håp er at når jeg forteller historien min – om oppturer og nedturer, feilene, lærdommer – så kan jeg vise at uansett hvor vi kommer fra, så har vi mer til felles enn man tror, skriver prinsen i en uttalelse ifølge BBC.

Forlaget omtaler den kommende utgivelsen som en «intim og inderlig selvbiografi».

– Prins Harry vil for første gang dele sine beskrivelser av opplevelser, eventyr, tap og livserfaringer som har bidratt til å forme ham, skriver forlaget.

UTLEVERENDE: Prins Harry og hertuginne Meghans intervju med Oprah Winfrey skapte overskrifter verden over. Foto: Handout . / Reuters

De skriver at boka vil ta for seg prinsens liv fra barndommen fram til i dag.

– Jeg er dypt takknemlig for muligheten til å dele det jeg har lært i løpet av livet så langt, og er begeistret for at folk kan lese en førstehånds fortelling om livet mitt som er nøyaktig og helt sannferdig, meddeler prins Harry.

– Som å bo i en dyrehage

I podkasten Armchair Expert som ble sendt i mai, sa prinsen at han flere ganger vurderte å kutte ut kongehuset da han var i 20-åra.

36-åringen hevdet i podkasten at å være medlem av kongehuset var som å være i filmen «The Truman Show» eller som å bo i en dyrehage.

Hvilke detaljer fra livet i kongefamilien prins Harry vil utlevere i selvbiografien er foreløpig ikke kjent.

Det britiske kongehuset har så langt ikke kommentert bokplanene, men prinsen skal ifølge BBC ha informert familien om selvbiografien.

Prins Harry, som nylig ble far for andre gang, vil ifølge forlaget donere overskuddet av boksalget til veldedighet.