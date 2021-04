Dronning Elizabeths ektemann prins Philip (99) er død

– Det er med dyp sorg at Hennes Majestet Dronningen kunngjør dødsfallet til sin elskede ektemann, Hans Kongelige Høyhet Prins Philip, hertug av Edinburgh, skriver kongehuset på sine nettsider.

Prins Philip var den lengstsittende prinsgemalen i britisk historie og hadde også tittelen hertug av Edinburgh.

Han trakk seg fra kongelige plikter i 2017, og har sjelden vist seg offentlig etter det.

Den siste tiden, mens landet var stengt ned under koronapandemien, bodde prinsen på Windsor slott i London sammen med dronningen.

Daværende prinsesse Elizabeth giftet seg daværende Philip Mountbatten i Westminster Abbey i London 20. november 1947. Foto: AP

Lengstsittende prinsgemal i britisk historie

I 1947 giftet dengang Philip Mountbatten seg med prinsesse Elizabeth II. De to fikk fire barn sammen, Prins Charles av Wales, Anne av Storbritannia, Andrew, som er hertug av York, og Edward, jarl av Wessex.

Livet tok en brå vending for familien da Elizabeth IIs far kong Georg VI, døde av lungekreft i februar 1952 og Elizabeth året etter ble kronet til dronning.

Philip fikk først britisk statsborgerskap da han avsto fra sine rettigheter til både den greske og danske tronen i 1947. I 1957 ble han titulert «Prince of the United Kingdom».

18. juli 1949. Den gang prinsesse Elizabeth med Philip og sønnen Charles i Ascot.

Født på Korfu

Philip var sønn av prins Andreas av Hellas og prinsesse Alice av Battenberg. Han vokste opp i Storbritannia, men ble født på den greske øya Korfu. Under andre verdenskrig tjenestegjorde han som sjøoffiser i den britiske marinen.

I 2017, trakk den da 96 år gamle prinsen seg fra deltagelse på offentlige tilstelninger. Frem til da, hadde han holdt nesten 5500 taler på rundt 22.000 arrangementer.

Siden har han vist seg ved dronningens side under ulike tilstelninger, som for eksempel bryllupet til prins Harry og Meghan Markle i 2018.

Den 99 år gamle prinsen gjennomførte i 2019 en hofteoperasjon og har også hatt hjerteproblemer de siste årene.

Dronning Elizabeth II i House of Lords sammen med prins Philip, prins Charles og Camilla, hertuginne av Cornwall. Foto: BEN STANSALL / AFP

Frittalende

Prins Philip har til tider blitt ansett som en kontroversiell stemme i det ellers veltalende britiske kongehuset. I offentlige tilstelninger har han iblant ikke klart å holde kommentarer tilbake, noe som har gitt ham et rykte som frittalende, og iblant oppsiktsvekkende.

Blant annet skal han spøkefullt ha spurt dronning Elizabeth «Hvor fikk du den hatten fra?», rett etter kroningsseremonien i 1953.

Gjennom livet har Philip engasjert seg i nesten 800 organisasjoner, enten som president eller medlem. Ifølge det britiske kongehuset har han vært opptatt av blant annet militære, miljø, sport, og prosjektering.

I 1956 opprettet han selv organisasjonen The Duke of Edinburgh Award, for å støtte opp om ungdom.