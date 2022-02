På den engelske landsbygda er både dronning Elizabeth II og det britiske monarkiet svært populære.

– Vi elsker dem. Vi elsker dem!

Damen, som småjogger forbi med en stor pappeske i hendene, legger plutselig om til norsk. Hun har en norsk guddatter.

– Alle elsker dronningen, faktisk, sier den neste vi spør.

– Vi elsker henne virkelig. Hun er fantastisk. Den tredje er helt enig.

Rosamund Carpenter har vokst opp her, vest for London i grevskapet Buckinghamshire. Hun er 23 år og ikke like begeistret. Verken for monarkiet som sådan eller for den snart 96 år gamle monarken som har sittet hele 70 år på tronen.

– Jeg er motstander av at man har en rettighet til makt og rikdom ved fødsel, sier hun. Hun skulle gjerne hatt muligheten til å velge dem bort hvis de ikke gjør jobben sin godt.

Hun er ikke alene i sin aldersgruppe i å mene dette.

De unge ønsker republikk

Det har vært en påfallende nedgang i støtten til monarkiet blant unge briter de siste par årene. Nå er det flere av dem som ønsker seg republikk enn monarki.

I en meningsmåling YouGov gjorde i mai 2021, svarte 41 prosent av briter mellom 18 og 24 år at de ønsker seg republikk, mens 31 prosent vil ha monarki.

Bare to år tidligere tippet flertallet i denne aldersgruppen i motsatt retning. Da foretrakk de monarkiet.

I befolkningen som helhet er det fortsatt et klart flertall for monarki, men også der har det har vært en økning blant dem som ønsker seg republikk. 24 prosent vil ha republikk, 61 prosent monarki.

Platinajubileum

I dag har dronning Elizabeth sittet hele 70 år på tronen. Hun er den lengstsittende nålevende monark i verden.

Her kan du se bilder fra hvert tiår hun har vært regent, i form av jubileumsfrimerker Royal Mail har laget i anledning årets platinajubileum:

Men for henne er dette en trist dag. Det er den dagen faren hennes, kong Georg, døde. Da gikk den knapt 26 år gamle Elizabeth plutselig fra å være prinsesse på reise i Kenya til å bli dronning over Storbritannia og en rekke kolonistater.

Den første statsministeren hun tok imot, var Winston Churchill. Boris Johnson er hennes 14. statsminister.

– Denne lett gammeldagse damen har vært redskapet som har gjort Storbritannia til et moderne land, sier historiker Robert Lacey.

Han har fulgt det britiske monarkiet tett i 50 av dronningens 70 år, og skrevet en rekke bøker om den britiske kongefamilien. Blant dem en biografi om dronning Elizabeth. Han har også beskrevet livet hennes som konsulent for Netflix-serien The Crown.

Han tar imot NRK hjemme hos seg i London, der han oppsummerer dronning Elizabeths sju tiår på tronen som et slags paradoks.

– Selv er hun stillferdig og konservativ. Men den tiden hun har vært regent i, har vært preget av The Beatles, Rolling Stones, bandet Queen, Tracey Emin og alle slags moderne og ukonvensjonelle kunstuttrykk vi briter er så stolte av.

Historiker og monarkiekspert Robert Lacey mener dronning Elizabeth er gammeldags, men at hun har modernisert Storbritannia. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Den andre elizabethanske tidsalder har vært et slags opprør mot dronningen selv, mener Lacey.

En populær dronning, tross skandaler

Men opprør og republikanisme til tross; britene elsker sin dronning. Over 80 prosent mener dronningen har gjort en veldig eller ganske god jobb gjennom sine 70 år på tronen.

Over halve befolkningen mener også at kronprins Charles gjør en god jobb, men han må se seg slått på popularitetsmålingene av både William og Kate.

Det er likevel han som blir konge den dagen moren hans dør.

West Wycombe utenfor London er et typisk eksempel på engelsk, rojalistisk landsbygd. Dette er Rosamund Carpenters hjemtrakter, men 23-åringen støtter likevel ikke monarkiet. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Rosamund Carpenter mener skandalene rundt prins Andrew og prins Harry og Meghan har bidratt til at hennes generasjon ikke lenger er tilhengere av monarkiet.

– Måten Meghan Markle ble behandlet på, var styrt av rasisme. Det går ikke hjem hos oss unge. Prins Andrew vanket med en pedofil, dro på ferie med ham. Det syns ikke folk noe om. Det gjør oss mer kritiske til monarkiet.

Feiring til sommeren

Dagens 70-årsmarkering blir veldig nedtonet. Dronningen er selv på et av sine hus i Sandringham i Norfolk, der hun pleier å markere sin fars dødsdag.

Men til sommeren skal platinajubileet feires med brask og bram. Britene har fått to ekstra fridager. En hel langhelg er satt av til ulike parader, lunsjer, konserter og gatefester som skal hylle den tilbaketrukne dronningens sju tiår på tronen.

Da kan det også hende at Rosamund Carpenter deltar. Hun innrømmer at hun setter pris på en fest og utelukker ikke at hun blir å se på en av de mange gatefestene som skal hylle dronningen til sommeren. Hun innser at det er hyklersk.

Men fest er fest.