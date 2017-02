President Donald Trump og hans aller nærmeste rådgivere er i full gang med å oppfylle flere valgløfter enn tilhengerne kunne drømme om.

Og folk som stemte på ham, jubler.

I valgkampen møtte jeg mange Trump-tilhengere som trakk på smilebåndet når jeg spurte om de trodde en mur mot Mexico ville bli bygget og muslimer ville bli nektet adgang til USA. De sa de ville være fornøyde selv om han ikke gjorde alvor av disse planene, men presidenten de valgte er altså allerede i gang.

PROTESTER: Det har vært en rekke protester mot Trumps innreiseforbud over hele verden. Her er det jemenitter i New York som demonstrerer. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Innreiseforbudet Trump-administrasjonen lanserte for en uke siden, har skapt sterke reaksjoner blant motstanderne hans fordi de husker uttalelser fra Trump i valgkampen om at han ville vurdere å opprette et register over alle muslimer i USA.

Trump har fortsatt ikke gjort alvor av disse planene, men den sjokkerende handlekraften hans de siste to ukene, gjør at mange tenker at det kan skje.

Det meste ser ut til å være oppe til vurdering i Trumps USA. Og den første rendyrkede forretningsmannen i Det hvite hus har handling øverst på agendaen.

Fakta om Trumps innreiseforbud Ekspandér faktaboks * USAs president Donald Trump undertegnet fredag en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager. * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet. * Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. * Forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de sju landene. * Presidentordren omfatter også folk som i dag har arbeidstillatelse i USA. * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret. Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000. * Forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet skal planlegge for sikkerhetssoner i Syria som skal gi beskyttelse til syrere som rømmer fra krig. (Kilde:NTB)

Her er de heteste temaene etter to uker med president Trump:

«Fyrsten» i Det hvite hus

Én mann har så langt fingeravtrykkene sine på flere av de mest omstridte sakene som er kommer ut av Det hvite hus de siste 14 dagene:

Den mørke beskrivelsen av USA i innsettelsestalen der ordet «blodbad» ble brukt

Presidentordren om innreiseforbudet

Utskjellingen av andre lands ledere

Talen på en bønnefrokost i Washington torsdag der Trump lovet å kjempe innbitt for USAs kristne.

Steve Bannon er presidentens viktigste og samtidig mest kontroversielle rådgiver.

Han har bakgrunn fra marinen, Wall Street og Hollywoood, der han tjente seg rik på å investere i serien Seinfeld.

Men Steve Bannon er ingen komiker. Mest kjent er han for sin sjefsrolle i i Breitbart News, et mediehus Bannon selv har beskrevet som «hjemstedet» til den såkalte alternative høyrebevegelsen. Bevegelsen tar opp i seg de som kjemper for hvitt herredømme i USA og blir beskrevet som både, rasistisk, antisemittisk og kvinnefiendtlig.

«Amerika først» er Bannons og Trump-administrasjonens viktigste slagord.

Bannon har laget dokumentarfilmer om kampen mellom den kristne og den muslimske verden og uttalte før han begynte å jobbe for Trump at han ikke så grunn til at USA skullle motta en eneste flyktning fra Syria, skriver Washington Post.

Han mangler politisk erfaring, men er en svært dyktig mediestrateg. Det var da han overtok som toppsjef for Trumps valgkamp og rendyrket det populistiske budskapet, at den virkelig begynte å ta av.

Bannon har fått stor makt inne i Det hvite hus, der han har arbeidet på høygir.

Sammen med Stephen Miller, en ung, tidligere rådgiver for påtroppende justisminister Jeff Sessions, utarbeidet han presidentordren om innreiseforbudet uten å konsultere hverken John Kelly, ministeren for innenlands sikkerhet, forsvarsminister James Mattis eller utenriksminister Rex Tillerson.

Innreiseforbudet skapte kaos ikke minst fordi det ble innført over natta.

Trump har også gitt Bannon fast plass i sitt nasjonale sikkerhetsråd der de store sikkerhetspolitiske avgjørelsene skal fattes.

Det er historisk at en som Bannon, som er strategisk rådgiver, får en slik rolle. Andre presidenter har holdt sine strategiske rådgivere unna dette viktigste rådet.

George W. Bush's strateg Karl Rove var ikke med på møter om sikkerhetspolitikk.

Mange ser på det som et hasardspill å gi Bannon denne plassen, skriver CNN, og i Washington undersøker motstanderne hans nå om en lite brukt lov kan kreve at han må godkjennes av Senatet, ifølge US News.

NÆRMESTE RÅDGIVERE: Donald Trumps rådgivere Kellyanne Conway og Steve Bannon har funnet sin plass i Det hvite hus. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

En ny verdensorden?

I utenrikspolitikken har Trump allerede lagt seg ut med mange han har hatt kontakt med, kanskje bortsett fra Russlands president Vladimir Putin og Storbritannias statsminister Theresa May.

Den meksikanske presidenten avlyste sitt første besøk til Washington etter at Enrique Peña Nieto ble fortalt at Mexico må betale for grensemuren.

AVLYSTE: Mexicos president Enrique Peña Nieto avlyste sitt planlagte besøk til Washington etter at Trump fastholdt at Mexico må betale for muren han vil bygge mellom USA og Mexico. Foto: Pat Sullivan / AP

Og i en telefonsamtale i helga, etter det avlyste besøket, foreslo Trump å sende føderale styrker til Mexico dersom Peña Nieto ikke klarer å hanskes med sine «bad hombres». Det går frem av utskrifter av en samtale mellom de to presidentene som nyhetsbyrået Ap har fått tak i. En talsmann for den meksikanske presidenten har imidlertid avvist at det skal ha blitt sagt noe om tropper.

Trump har utfordret USAs forhold til Kina ved å hevde at også anerkjennelsen av Taiwan er på forhandlingsbordet. Tidligere har Steve Bannon spådd at USA vil havne i militær konflikt med Kina i løpet av det neste tiåret, ifølge The Guardian.

Trump har kranglet med Australias statsminister Malcom Turnbull om en avtale om flyktninger.

Og sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har ifølge Reuters truet Iran med både sanksjoner og enda hardere tiltak, noe Trump har fulgt opp i Twitter-meldinger:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Var alt dette planlagt? Det kan virke som det var det.

Nå er utenriksminister Rex Tillerson på plass. Det blir hans jobb å være USAs toppdiplomat, og han lovet å fokusere på sikkerhet og gjensidig respekt da han møtte skeptiske ansatte i utenriksdepartementet i går. Det siste døgnet har det kommet mer modererte uttalelser om Israel og Ukraina fra Trump administrasjonen. Et av de viktige spørsmålene framover blir om Tillerson eller Bannon vil styre mest i utenrikspolitikken.

De to står nokså langt fra hverandre politisk.

Det viktigste for Trump er å endre verdensordenen slik at USA ikke lenger blir «utnyttet av alle andre land», slik han uttrykte det i sin tale på bønnefrokosten i Washington torsdag. Steve Bannon kan ha skrevet den setningen også.

Kampen for de kristne

Gjennom innsettelsestalen, valget av konservative Neil Gorsuch som høyesterettsdommer og talen Trump holdt på den nasjonale bønnefrokosten i Washington, har han gledet en annen av sine trofaste tilhengerskarer.

Trump har lovet å kjempe mot marginaliseringen av USAs kristne, hvite befolkning. Mange kristne stemte på ham i nominasjonskampen fordi de mente han ville kjempe hardere for dem enn mer religiøse republikanske kandidater.

Utestengelsen av mennesker fra sju muslimske land med et samtidig løfte om å prioritetere forfulgte kristne i de samme landene, klinger godt i mange kristne aktivisters ører.

Høyesterettsdommer Gorsuch er opptatt å beskytte religiøse rettigheter og kjent for å ha tatt butikk-kjeden HobbyLobbys side i en rettsak der de nektet å tilby helseforsikring til kvinnelige ansatte, fordi forsikringen inneholdt dekning av prevensjon.

På bønnefrokosten torsdag lovet Trump å oppheve en lov som begrenser kirkesamfunns adgang til å drive politisk aktivitet, skriver New York Times.

Og i et utkast til en presidentordre som ikke er undertegnet, men som noen har lekket til flere amerikanske medier, heter det at Trump-administrasjonen vil styrke amerikaneres religiøse rettigheter ved å gjøre det lov å nekte å tilby tjenester til homofile, lesbiske og andre grupper på grunn av religiøs overbevisning, ifølge Washington Post.

Visepresident Mike Pence kjempet for en slik lov da han var guvernør i Indiana.

BØNNEFROKOST: Donald Trump smilte til de fremmøtte på en bønnefrokost i Washington torsdag. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Økonomisk jubel eller uro

Dow Jones-indeksen gikk over 20.000 poeng for første gang Trumps debutuke.

Men det er også uro i markedene knyttet til den varslede handelspolitikken hans.

Vil dollaren styrke seg? Og hva skjer med børsene dersom han gjør alvor av å trekke USA ut av handelsavtaler eller legge dem på is for å reforhandle dem?

Trump har oppnevnt et råd av næringslivsledere som skal gi ham råd, og som han møter for første gang som president i dag. Men UBER-sjef Travis Kalanik trakk seg fra rådet i protest mot innreiseforbudet, melder Reuters.

En rekke av USAs viktigste selskaper, med Google i spissen, har fordømt Trump-administrasjonen etter innreiseforbudet. De har ansatte med grønt kort eller arbeidsvisum fra de sju landene på svartelista. Apple har allerede truet med søksmål.

Amerikansk næringsliv vil ha mulighet til å hente den beste arbeidskraften fra hvor som helst i verden, og innreiseforbudet skapte også børsuro i begynnelsen av uka.

Sabotasje fra Trump-motstandere

Meningsmålinger viser at ute i landet, der folk stemte på Trump, er entusiasmen stor for at han forsøker å snu Washington og verden på hodet.

Blant dem som jobber i byråkratiet i Washington, er holdningen en ganske annen.

Fungerende justisminister Sally Yates nektet å følge innreiseforbudet, fordi hun mente det kan være lovstridig, og ble sparket.

Nærmere 1000 ansatte i utenriksdepartementet har skrevet under på en bekymringsmelding om den nye administrasjonen, ifølge USA Today.

Kilder NRK har snakket med, forteller at i andre departementer, spesielt i borgerrettsavdelingen i justisdepartementet, har flere sagt opp jobbene sine fordi de mener de ikke kan samarbeide med den nye administrasjonen.

Noen i etterretningsmiljøet lekket notatet om russiske sex-anklager mot Trump til pressen, innholdet i telefonsamtalene med den australske statsministeren og den meksikanske presidenten slapp også ut. Hvem er det som lekker, og hvordan skal Trump stanse det, spør Fox News.

Opposisjonen i kongressen saboterer avstemninger om regjeringsmedlemmer som best de kan, og har varslet kamp om dommer Gorsuch.

USA er på kokepunktet etter to uker med Trump.

De fleste har aldri opplevd maken.

Og hver eneste dag våkner vi til mer.