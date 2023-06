Dommar stemmer for å stengje Bolsonaro ute frå politikken til 2030

Benedito Goncalves er den første dommaren som stemmer i saka i valdomstolen. Dei sju dommarane skal leggje fram avgjerdene sine kvar for seg.

Det er Goncalves som leiar saka mot tidlegare president Jair Bolsonaro som er skulda for antidemokratisk maktmisbruk i samband med presidentvalet i fjor.

Bolsonaro hevda både før, under og etter valet at det var rigga, og oppfordra tilhengjarane sine til ikkje å godta valresultatet viss han tapte.

Ikkje skikka

Bolsonaro er skulda for å ha misbrukt presidentembetet og kommunikasjonskanalane til styresmaktene til å fremje eigen valkamp og så tvil om det brasilianske valsystemet.

Allereie før retten vart sett for domsavseiinga tysdag kveld, var det venta at tribunalet ville konkludere med at Bolsonaro ikkje er skikka til å ha politiske verv.

Den 68 år gamle tidlegare presidenten tapte for Luiz Inacio Lula da Silva i valet i oktober i fjor.

Dersom fleirtalet av dommarane legg seg på same linje som Goncalves, kan ikkje Bolsonaro stille som presidentkandidat i 2026.

Gir ikkje opp

– Alle seier at eg kjem til bli funnen ueigna. Men eg gir ikkje opp håpet. Eg skal halde fram med å gjere mitt, seier Bolsonaro i eit intervju med avisa Folha de São Paulo.

Sjølv glimra Bolsonaro med sitt fråvær i det første rettsmøtet i Brasil førre veke.

Dei sju dommarane i den øvste valdomstolen vart samla i Brasília tysdag for å avgjere Bolsonaro si skjebne. Foto: Sergio Lima / AFP

Det er sett av ein ekstra rettsdag torsdag, i tilfelle dommarane ikkje blir ferdige tysdag.

Dersom Bolsonaro blir dømt, kan han anke til høgsteretten i landet.