NRK fant Bolsonaros hus ved Disneyworld

– Han har ikke vært her de siste dagene. Men jeg har snakket med ham flere ganger.

Han var veldig hyggelig, forteller Yomi Arking.

Yomi Arking og søsteren lAlice har hatt Bolsonaro som nabo den siste måneden og synes han er en trivelig kar. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Tenåringen kommer løpende fra nabohuset da han ser at det er et TV-kamera rett over gata. Det er litt mer action i nabolaget etter at Bolso dukket opp.

Han viser fram et bilde på mobilen:

– Se her er en selfie jeg tok med Bolsonaro for noen dager siden.

Yomi Arking sammen med ekspresident Jair Bolsonaro. Foto: Yomi Arkind

Eget Badeland

29. desember i fjor flyttet Jair Bolsonaro inn i det grå huset på hjørnet.

Det eies av den kjente MMA-utøveren Jose Aldo. Han er fra Brasil og støtter den høyrepopulistiske ekspresidenten som fortsatt ikke har godtatt at han tapte valget i Brasil i fjor.

Bolsonaro har reist til Miami da NRK finner huset.

Men to brasilianske kvinner som ikke ønsker å stå fram med navn har tatt oppstilling utenfor huset med et stort flagg.

I det grå huset på hjørnet har Bolsonaro bodd siden nyttår. Foto: Pontus / Hook

– Vi er her fordi vi elsker Bolsonaro, sier den ene.

Mannen hennes, Vidal Visconte, som jobber som pianoselger, sier derimot gjerne sin hjertens mening

– Jeg er her for å støtte ham. Han er ærlig, også når det gjelder å si nei. Jeg er stor fan av Trump også. De er begge ærlige, sier Visconte, som har bodd i USA i 37 år.

En mann og to brasilianske kvinner har tatt turen til Bolsonaros hus i Florida.

Oppildnet han demonstrantene?

To dager før Luiz IIgnacio Lula DaSilva ble tatt i ed som president i Brasil forlot Bolsonaro landet og kom til huset ved Disneyworld

Det ligger i et resortområde med adgangskontroll og eget badeland. Like over veien skimter vi en enorm vannsklie.

Amerikanske medier har allerede vist bilder fra innsiden av huset, som blant annet har et soverom dekorert med de gule minions-figurene.

Det er et stykke fra presidentpalasset i Brasília, der Bolsonaro har bodd de siste årene.

8. januar stormet demonstranter nasjonalforsamlingen i hovedstaden. Flere hevder Bolsonaro både oppildnet demonstrantene og var med på planleggingen.

Da stormingen skjedde var han allerede i Florida – på et utgått diplomatvisum.

Ifølge Financial Times søkte han om et seks måneders turistvisum for å kunne bli i Florida 27. januar.

Holdt tale på Trumps resort

Jair Bolsonaro er blitt kalt «tropenes Trump» og har hatt nær kontakt med sin ekspresident-kollega før han flyttet til Florida.

Nå er de begge der, og fredag dukket Bolsonaro opp på Trumps hotell, Doral i Miami, på et arrangement i regi av det Trump-vennlige nettverket Turning Point USA.

Bolsonaro sa ingen ting om stormingen, men oppildnet frammøtte brasilianske tilhengere.

– Jeg har stor tro på Brasil, og jeg er sikker på at Brasil ikke vil ende med den sittende regjeringen, sa han.

Bolsonaro antydet også at valget i Brasil i fjor ikke gikk riktig for seg,

Jair Bolsonaro er blitt kalt «tropenes Trump». Fredag talte han til tilhengere og republikanere på Trumps resort Doral i Miami. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Beskylder DeSantis for å beskytte ham

Floridas øverste leder er republikaneren Ron DeSantis som ansees som en het presidentkandidat for republikanerne til neste år.

Demokrater i Florida reagerer på at DeSantis har latt Bolsonaro være her på et utgått diplomatvisum selv etter at nasjonalforsamlingen i Brasil ble Stormet.

Ron DeSantis gjorde et brakvalg i Florida i november i fjor og styrer nå delstaten med stort republikansk flertall. Han er en av favorittene til å bli republikanernes neste president kandidat Foto: Lynne Sladky / AP

Fentrice Driskell er demokratenes minoritetsleder i delstatsforsamlingen i Florida.

– Det er ikke overraskende for meg at en som Bolsonaro kommer hit for å få beskyttelse, sier han.

– Han ser at vår guvernør og Donald Trump, som bor her, ønsker å gjøre USA til et nasjonalistisk og høyrepopulistisk sted.

Fentrice Driskell mener det sender feil signaler at Bolsonaro beskyttes i Florida hvis han etterforskes hjemme. Foto: Joey Arellano

Driskell mener det er dårlig reklame for turismen Florida lever av at Bolsonaro er her.

– Jeg får meldinger på Twitter hver gang Bolsonaro viser seg på supermarkeder.

– Han reflektere ikke Floridas idealer. Vi vil ikke ha ham her. Dette er ikke god reklame for turistmålet Florida ute i verden, sier Driskell til NRK.

«Takk for sist» fra Lula

Den nye presidenten, Lula da Silva, gjør det ikke lettere for sin forgjenger. Under innsettelsen i kongressen beskyldte han Bolsonaro for «folkemord» under koronapandemien. Og han har flere ganger brukt ordet «fascist» om den avgåtte presidenten.

Bolsonaro gjorde narr av Lula da han satt i fengsel. Nå er Lula president, og hans forgjenger sitter i USA og frykter fengselsstraff. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

Under sitt besøk i Argentina i forrige måned uttalte Lula følgende:

– Jeg vil be det argentinske folk om unnskyldning for alle grovheter fra Brasils forrige president. Og jeg beklager alle de fornærmelser han kom med overfor Argentinas president.

Nedtur i Brasil

I hjemlandet har den tidligere presidenten gått fra nederlag til nederlag etter valget.

Denne uken tapte hans kandidat den viktige kampen om å bli ny leder for parlamentets overhus, Senatet.

Samtidig har den gjenvalgte lederen i Kongressen nå et godt samarbeid med Lula-regjeringen, etter å ha vært Bolsonaros svorne støttespiller i forrige presidentperiode.

Bolsonaro er under etterforskning etter at hans tilhengere angrep Brasils kongress den 8. januar. Foto: Eraldo Peres / AP

En annen viktig støttespiller var riksadvokat Augusto Aras. Men han har beordret etterforskning mot den tidligere presidenten etter angrepet mot kongressen og andre bygninger i Brasília den 8. januar.

Ordren om etterforskning er trolig den viktigste grunnen til at Jair Bolsonaro har søkt om forlenget opphold i USA.

Så kanskje det er andre ting enn svømmebasseng og vannsklier som holder Bolsonaro i Florida.