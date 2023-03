Bolsonaro tilbake i Brasil – angrer ingen ting

– Jeg mener at han burde ha holdt seg der han var, sier den tidligere læreren Magalí Marquez her i Rio de Janeiro.

– Hvorfor det?

– Fordi hans regjering ikke bidro til å utvikle landet vårt, kulturen vår, økonomien vår eller helsevesenet vårt.

Jeg møter henne i bydelen Copacabana noen timer etter at den tidligere presidenten kom tilbake til Brasil.

Magalí Marquez frykter at det blir mye bråk etter at Bolsonaro er kommet hjem. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Hva tror du vil skje nå?

– Vi har en politisk bølge som kalles «bolsonarisme», og den vil ikke forsvinne så lett. Det ser heller ut til at den styrker seg, fordi dagens regjering har store utfordringer, sier hun.

– Bolsonaristene vil gjøre det vanskelig for regjeringen. De vil gjøre det de kan best: Lage bråk, skape uro og spre sine fordommer, sier den tidligere læreren til NRK.

Synkende popularitet

Jair Bolsonaro tapte valget i fjor høst, men hevdet at det foregikk juks under avstemningen. Han gratulerte ikke valgets vinner, Lula da Silva, og dagen før nyttårsaften forlot han Brasil. Han deltok dermed ikke i det tradisjonelle presidentskiftet den 1. januar i år.

Den 8. januar ble Brasils viktigste statsmakter, kongressen, presidentpalasset og høyesterett stormet av tusener av Bolsonaro-tilhengere. Den tidligere presidenten tok avstand fra aksjonen, og hevder at han ikke hadde hatt noe med aksjonen å gjøre.

Angrepene på Brasils demokrati den 8. januar sjokkerte en hel verden. Foto: Eraldo Peres / AP

Dette har skuffet mange av tilhengerne, som hadde håpet at han ville støtte deres krav om en militær intervensjon etter fjorårets valg. Mange av dem satt i månedsvis i protestleire foran landets militærkaserner, og de følte seg sviktet av ex-presidenten. Hans popularitet har derfor falt kraftig siden fjorårets valg.

Angrer ingen ting

Når Jair Bolsonaro nå er tilbake i Brasil venter det ham en rekke rettslige utfordringer. Han er tiltalt av landets høyesterett i fem ulike saker. En av dem gjelder nettopp hans rolle i angrepene i Brasília den 8. januar. Han er også tiltalt for å ha undergravd tilliten til landets valgsystem, og for å ha drevet med desinformasjon under koronapandemien.

Men på en pressekonferanse etter ankomsten fra USA avviste han at han har gjort noe galt. Om angrepene på kongressen, presidentpalasset og høyesterett sa han dette:

Jair Bolsonaro i hovedkvarteret til Partido Liberal, der han er ærespresident. Foto: Natanael Alves / PL

– Dette var spontane bevegelser iverksatt av deler av befolkningen. Ingen av oss støtter dette angrepet. Men det skjedde mye som ennå ikke er blitt kjent.

– Regjeringen har også et ansvar for at sikkerheten ikke var god nok. Derfor jobber vi nå for å få nedsatt en egen kommisjon som skal vurdere dette, sa Jair Bolsonaro.

– Hans tid er forbi

De fleste kommentatorer her i Brasil tviler på at Bolsonaro vil havne bak lås og slå. Han har flere ankemuligheter, og en eventuell fengsling vil uansett ta tid.

Derimot er det mange som tror at den tidligere presidenten kan bli fradømt retten til å stille

– Bolsonaro står for mye riktig, mener velgeren Carlos Barreiro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

til valg. Det ligger hele 16 saker mot ham i landets høyeste valgdomstol (TSE).

De mest alvorlige gjelder uttalelser som retten mener har svekket tilliten til landets demokrati og valgordning. Hvis han blir dømt kan han bli nektet å stille til valg de neste åtte årene.

– Jeg tror hans tid er forbi, sier den 60 år gamle Carlos Barreiro, som jeg møter på gata her i Rio.

– Det var en episode i brasiliansk historie, som ikke vil gjenta seg. Mye av det Bolsonaro står for er riktig. Men tiden er nå kommet for at en annen bør ta hans plass.

– Hva er riktig i det Bolsonaro står for?

– Hans slagord er Gud, fedrelandet og familien, og jeg mener det er verdier Brasil bør bygge videre på, sier 60-åringen til NRK.