Sosialdemokratiske Sanna Marin? Konservative Petteri Orpo? Eller høyrepopulistiske Riikka Purra? Det er statsministerkandidatene, når finnene søndag gikk til stemmeurnene.

RIVALER: Det er tre personer som kniver om å bli statsminister. Fra venstre: Riikka Purra, Sannfinländarna, Petteri Orpo, Samlingspartiet og Sanna Marin, statsminister fra Socialdemokraterna. Foto: Antti Aimo-Koivisto / AP

Valget er en thriller. Da 65 % av stemmene var talt opp, viste resultatene:

Statsminister Sanna Marin og Socialdemokraterna (SDP) har 20,2 % av stemmene.

Petteri Orpo og Samlingspartiet har 19,9 % av stemmene.

Riikka Purra og Sannfinländarna har 19,8 % av stemmene.

Da de første resultatene kom, ledet Orpo med knappest mulig margin.

– Jeg er fornøyd med situasjonen nå, sa Orpo til Yle.

Petteri Orpo jublet da de første valgresultatene kom inn. Foto: Antti Aimo-Koivisto / AP

Stemningen var mer avmålt hos SDP.

– Dette er utrolig spennende, sa Marin etter at de første resultatene var klare.

Det partiet som blir størst, får i første omgang oppdraget med å danne regjering.

Det endelige valgresultatet er ventet å være klart etter klokken 23 søndag kveld. Hvis stemmene må fintelles, vil ikke valgresultatet være klart før onsdag.

Slik blir en ny regjering til i Finland Ekspandér faktaboks Finnene velger 200 representanter til Riksdagen.

Det er ingen sperregrense slik vi kjenner det i Norge. Det er derfor heller ingen utjevningsmandater.

Representantene velges fra 13 valgdistrikt.

Partiet som får flest plasser i Riksdagen får i oppdrag å starte regjeringsforhandlingene.

Oppdraget er å finne et bredt flertall.

Partier samarbeider ofte over tradisjonelle blokker (venstre/høyre)

Det største partiet har også hatt statsministeren siden 1991.

Det er valg hvert fjerde år, i april.

Presidenten kan skrive ut nyvalg. Sist det skjedde var i 1975.

Opprøret på bygda

37 år gamle Marin er Finlands best likte statsminister på 2000-tallet. Hun loset landet gjennom koronapandemien, og nå holder hun på å ta Finland inn i Nato.

HISTORISK: Partilederne i Sanna Marins nye regjering i 2019. Fem partier – fem kvinnelige partiledere. (Thomas Blomquist var stand-in for Anna-Maja Henriksson fra Svenske folkepartiet, fordi Henriksson som justisminister, var i USA). Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Men Marin får ikke nødvendigvis en ny periode som statsminister.

Tross Marins popularitet, er ikke SDP sikret i å forbli Finlands største parti, og flere av regjeringspartnerne sliter.

Centerpartiet, som har stått sterkt i bygdene, vil ikke fortsette i dagens regjering. De har mistet mange velgere til Riikka Purras Sannfinländarna. Motstand mot regjeringens klima- og miljøpolitikks løftes frem som en viktig årsak bak Purras vekst.

Riikka Purra da hun avla stemme under valget. Foto: RONI REKOMAA / AFP

Høyrepopulistiske Sannfinländarna har profilert seg på mer enn motstand mot klimatiltak. En streng innvandringspolitikk og et ønske om å distansere seg fra EU er andre viktige saker for partiet.

Tynget av gjeld

Det er ikke bare klima som skaper bølger i den finske politikken. Finlands økonomi er tynget av statsgjeld. Det forrige budsjettet Sanna Marins regjering la frem i fjor høst, hadde et underskudd på 8,1 milliarder euro (92 milliarder norske kroner).

Marin løsning er økte skattene og økonomisk vekst – ikke velferdskutt. Det står i kontrast til den tredje statsministerkandidaten, Petteri Orpo, fra Samlingspartiet. De er det finske motsvaret til Høyre.

Petteri Orpo kan bli statsminister i Finland. Foto: Sergei Grits / AP

Orpo går til valg på en ny økonomisk politikk, med reduserte offentlige utgifter og mindre skatt. Han mener finnene må redusere i velferden, og han vil kutte i tilskuddene som er gitt for å bøte på økte priser.

I Finland er det tradisjon for flertallsregjeringer på tvers av blokkgrensene. SDP og Samlingspartiet har flere ganger vært i regjering sammen. Marin har avvist at et samarbeid med Sannfinländarna er aktuelt.