Dermed avsluttes Levines 40 år lange karriere som blant annet musikkdirektør og dirigent ved den kjente New York-operaen.

Levine pensjonerte seg egentlig i 2016 på grunn av helsemessige årsaker, men gikk da over i en stilling som musikkdirektør emeritus og har jevnlig gjestet operahuset som dirigent siden.

Han har vært suspendert fra stillingen siden desember, etter flere anklager om at han har begått overgrep mot yngre musikere.

Fire menn har anklaget den berømte dirigenten for seksuelt misbruk. En av dem skal ifølge en politirapport ha fortalt at det startet da han var 15 år mens Levin var 41, og skal ha pågått fra 1985 til 1993, skriver New York Times.

Saken er blitt gransket internt, og resultatet har ført til at operaen nå avslutter alt samarbeid med Levine.

– Granskingen har avdekket troverdige bevis på at Levine har stått bak seksuelle overgrep og trakasserende oppførsel både før og under perioden da han jobbet ved Metropolitan Opera, opplyser operahuset i en pressemelding.

Mannefall

Tidligere i år trakk danske Peter Martins seg som sjef for New York City Ballet etter anklager om trakassering, både av seksuell og verbal art.

Danske Peter Martins måtte gå fra New York City Ballet etter anklager om trakasserende oppførsel. Foto: Evan Agostini / AP

Sveitsiske Charles Dutoit har vært en av verdens ledene dirigenter. Nå har mange av de største orkestrene tatt avstand fra ham grunnet hans påståtte adferd overfor kvinner. Foto: AP

Martins ledet det verdenskjente ballettkompaniet i tre tiår, og arbeidet der enda lenger, først som danser og siden ballettsjef før han overtok som øverste sjef.

Dansken avviser at påstandene som er fremsatt stemmer.

Også kunstnerisk leder og sjefdirigent ved Royal Philharmonic Orchestra i London, Charles Dutoit, har måttet gå fra stillingen, etter at flere kvinnelige operasangere og musikere har rapportert om «utilbørlig fysisk oppførsel».

Den sveitsiske kjente dirigenten er nå uønsket som dirigent blant verdens ledende orkestre. Boston Symfoniorkester, San Francisco Symfoniorkester og New York-filharmonien har alle tatt avstand fra Dutoit på grunnlag av hva som har kommet frem.

Også Dutoit avviser anklagene mot ham.