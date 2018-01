New Yorks ballettsjef trekker seg etter trakasseringsanklager

– Jeg har avvist og fortsetter å avvise at jeg har vært innblandet i noen form for upassende oppførsel, skriver 71-åringen i et brev der han informerer styret om at han trekker seg umiddelbart, melder avisen.

Martins har ledet det verdenskjente ballettkompaniet i tre tiår.

Han tok permisjon da kompaniet og den tilknyttede ballettskolen begynte å granske påstandene om trakassering, som kom fram i et anonymt brev i desember.

– Påstandene har påført kompaniet og skolen – institusjoner jeg elsker og har viet 50 år av mitt liv til – enorm uro og utgifter. Det har også vært smertefullt for meg og min familie, skriver dansken.

Styreleder Charles W. Scharf takker i en uttalelse Martins for hans bidrag, men påpeker samtidig at styret tar beskyldningene alvorlig og at granskingen fortsetter.

– Jeg har samarbeidet fullt ut med granskerne, og jeg forstår det sånn at deres konklusjon snart er klar. Jeg tror de vil renvaske meg, skriver Martins i sitt brev.

Dansere bryter tausheten

Nylig sto fire tidligere dansere og en nåværende frem i The New York Times med beskrivelser om verbale og fysiske overgrep. Enkelte av episodene strekker seg så langt tilbake som 1993.

En av danserne varslet også nestlederen i ballettkompaniets styre. Vanessa Carlton skrev da at dansere har for vane å holde munn om slike saker, men at det ikke betyr at ting har vært i orden.

– Hver eneste tidligere danser som jeg kjenner, inkludert meg selv, vil være fortvilet hvis Peter får lov til å komme tilbake til sitt kontor, utdypet Carlton til The New York Times.

Til sammen har 24 dansere, både menn og kvinner, fortalt om det de betegner som en skrekkkultur ved ballettkompaniet som de mener har ødelagt for generasjon av dansere.

Berømt og beæret

Peter Martins startet som ballettdanser ved Det kongelige Teater i København i 1964, før han i 1970 flyttet fast over til New York City Ballett (NYCB) hvor han hadde vært gjestedanser.

24 tidligere danser har kommet med sterke anklager om lederstilen til Peter Martins. Foto: Evan Agostini / AP

Han regnes som en av de store mannlige danserne i sin generasjon.

Etter at Martins la ballettskoene på hylla i 1983, overtok han som ballettsjef og siden som leder av NYCB, håndplukket av George Balanchine som grunnla det berømte ballettkompaniet og som regnes som skaperen av amerikansk ballett.

Peter Martins har mottatt en rekke utmerkelser for sitt kunstneriske virke, inkludert den danske Dannebrog-ordenen.

Peter Martins har vært gift med den amerikanske ballettdanseren Darci Kistler, som i mange år var New York-ballettkompaniets ledende kvinnelig danser.

I 1992 ble Martins arrestert etter anklager om fysisk mishandling av Kistler, men anklagene ble siden trukket ifølge The New York Times som omtalte saken, og ekteparet fortsatte å leve og jobbe sammen.