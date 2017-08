Dette skjoldet skal stanse Nord-Koreas missiler

I går gjennomførte det amerikanske forsvaret en vellykket test av rakettskjoldet THAAD. Det skjer få dager etter Nord-Koreas aller første test av en interkontinental missil som de hevder kan nå USAs fastland.

Fredag 28. juli publiserte den nordkoreanske regjeringen bilder av oppskytningen av den interkontinentale missilet som de hevder kan nå USA. Foto: AP

Vil håndtere den økende trusselen

Under testen av THAAD-systemet ble en mellomstor missil sluppet fra en US Air Force C-maskin som fløy over Stillehavet, hvorpå en THAAD-enhet utplassert på kysten av Alaska lokaliserte, sporet og stanset målet, opplyste Missile Defense Agency i går.

En radar brukes til å lokalisere den innkommende missilet, før et prosjektil fyres av og destruerer missilet ved hjelp av bevegelsesenergi. Foto: Handout / Reuters

– Øvelsen vil hjelpe USA med å håndtere den økende trusselen, sa MDA-direktør Sam Greaves ifølge NBC News.

Testen skal ha vært den femtende vellykkede testen for THAAD-systemet, som er utviklet for å stanse korte, mellomstore og større ballistiske missiler i det de sikter seg ned mot et mål på jorda.

Ifølge Dailymail er systemet for øvrig ikke designet for å stanse den typen missil som Nord-Korea skjøt opp denne helgen.

Skal utplasseres i Sør-Korea

Rakettskjoldet skal etter planen utplasseres i Sør-Korea, for å forsvare det USA-allierte landet mot kortere missiler fra Pyongyang.

Senest på søndag sa Sør-Koreas myndigheter at de ønsker å fremskynde utplasseringen av rakettskjoldet på deres territorium, på grunn av de nylige truslene fra Nord-Korea.

Tusenvis av sørkoreanere protesterte utenfor den amerikanske ambassaden i Seoul forrige måned, med anklager om at Trump tvinger Sør-Korea til å utplassere antimissil-systemet som Kina motsetter seg. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Utplasseringen av THAAD har skapt sterke reaksjoner i Kina, som mener systemet vil destabilisere regionen og skape større spenninger mellom de to landene.

Tidligere denne måneden gikk både Beijing og Moskva ut og ba Washington om å umiddelbart stanse utplasseringen, som de kaller en aggressiv handling.

Kinas forsvarsminister Wang Yi har uttrykt dyp bekymring overfor utplasseringen av THAAD-systemet, som han mener vil skade Kinas sikkerhetsinteresser. Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP

– Den vil ikke løse Sør-Koreas sikkerhetsbekymringer og vil bare forårsake flere komplikasjoner, sa Kinas forsvarsdepartement denne helgen, ifølge Reuters.

Søndag publiserte president Donald Trump to twittermeldinger, der han skriver at han er skuffet over Kina, som han mener kunne håndtert trusselen fra Nord-Korea uten problemer.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.